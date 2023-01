Eine „Übergangs-Post“ für die Seepromenade: Bad Wiessee sucht Wirt mit Gastro-Hütte

Von: Gabi Werner

Im Bereich der neuen Pergola soll die neue Gastro-Hütte entstehen. Allerdings nur als Übergangslösung. © Thomas Plettenberg

Weil die Post in Bad Wiessee für längere Zeit geschlossen hat, würde die Gemeinde gerne eine gastronomische Alternative bieten. Sie sucht einen Wirt - und zwar mitsamt Gastro-Hütte.

Bad Wiessee – Anfang November sind im gemeindeeigenen Gasthof Zur Post in Bad Wiessee die Lichter ausgegangen. Die Wirtschaft mit Saal und Hotel wird erst im Herbst 2024 oder im Frühjahr 2025 wieder öffnen – dann, wenn die umfangreiche Sanierung abgeschlossen ist. Dass die Post von den Wiesseer Bürgern und den Gästen schmerzlich vermisst wird, ist der Gemeinde bewusst. Sie würde daher gerne eine Art „Übergangs-Post“ an der Seepromenade ermöglichen – und sucht nun einen Wirt, der auch die Gastro-Hütte selbst mitbringen soll.

Übergangs-Gastronomie am See soll Wegfall der Post kompensieren

„Es handelt sich um eine Übergangslösung.“ Diese Feststellung ist Bürgermeister Robert Kühn (SPD) sehr wichtig. Im nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung hatte der Wiesseer Gemeinderat laut Pressemitteilung der Gemeinde ein solches Konzept befürwortet: Demnach könnte an der Seepromenade – im Bereich der neuen Pergola – vorübergehend eine gastronomische Einrichtung entstehen. Sie soll zumindest teilweise die Lücke schließen, die der Wegfall der Post hinterlassen hat.

Gastro-Hütte soll im Innenbereich Platz für mindestens 90 Gäste bieten

„Wir wissen um die Verantwortung, die wir haben“, macht Rathaus-Chef Kühn auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung deutlich. Die Gemeinde habe daher nicht tatenlos auf die Neueröffnung der Post warten wollen, sondern sei das Thema proaktiv angegangen. Gewünscht ist die Schaffung einer ganzjährigen Gastronomie mit Innen- und Außenbereich, wobei die Innenräume Platz für mindestens 90 Personen bieten sollten. „Denkbar wäre hier die temporäre Installation einer so genannten Gastro-Hütte“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die muss der Wirt selbst mitbringen“, konkretisiert Kühn und nennt als Beispiel die mobile Westerhof-Hütte, die bei Festivitäten rund um den See immer mal wieder zum Einsatz kommt.

Bürgermeister Kühn: Gastro am Seeufer wäre „sinnvolle Bereicherung“

Kühn sieht das Areal an der Seepromenade als einzig richtigen Ort für ein derartiges Angebot. Mit der neuen Laube und den zahlreichen Veranstaltungen, welche die Gemeinde am Seeufer plane, sei eine ständige Gastronomie am See „eine sinnvolle Bereicherung“, sagt er. Zudem könne man durch die Verlagerung des Fokus’ ans Seeufer die künftigen Bauarbeiten in der Ortsmitte etwas kompensieren.

Vertrag wäre voraussichtlich bis Dezember 2025 befristet

Der Vertrag, den die Gemeinde mit einem möglichen Betreiber schließen werde, sei von Frühjahr 2023 bis voraussichtlich Dezember 2025 befristet, teilt das Rathaus mit. Die Realisierung soll möglichst rasch über die Bühne gehen: Bewerbungsschluss ist bereits der 15. Februar. Interessenten werden gebeten, sich mit ihrer Bewerbung direkt an Bürgermeister Kühn unter E-Mail gastroamsee@bad-wiessee.de zu wenden. „Wir wollen das offen und transparent machen“, sagt Kühn mit Blick auf die Ausschreibung. Jeder solle die Möglichkeit erhalten, sich zu beteiligen.

Wann der Gasthof zur Post unter neuer Regie wieder öffnen kann, hängt laut Kühn vom Umfang der Umbaumaßnahmen ab. Über den Winter, so hatte Kühn kürzlich erklärt, erfolge zunächst die Untersuchung der Bausubstanz.

