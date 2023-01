Eine Zukunft für die Wandelhalle

Von: Christina Jachert-Maier

Aktuell ist die denkmalgeschützte Wandelhalle dank einiger baulicher Maßnahmen vor der Witterung und dem weiteren Verfall geschützt. © STEFAN SCHWEIHOFER

Einst war die Wandelhalle das Herzstück des Kurortes Bad Wiessee, auf der weitläufigen Terrasse flanierten Gäste aus aller Welt. Heute gibt sie ein trauriges Bild ab. Doch die Substanz ist gesichert, dafür hat der Denkmalschutz gesorgt – und Kreisbaumeister Christian Boiger hat auch die Zukunft der Halle im Blick.

Bad Wiessee – Viel erinnert nicht mehr an die guten Zeiten der Wiesseer Wandelhalle. Die repräsentative Terrasse mit der Freitreppe ist verschwunden, so wie das ganze alte Jodschwefelbad, das die Gemeinde Bad Wiessee 2018 abgerissen hat. Auf dem Grundstück wollte die Schweizer Firma SME als neue Eigentümerin eine Klinik mit Luxushotel bauen, doch die Pläne zerstoben. Es blieb eine riesige Brache in Bestlage. Dort steht einsam die denkmalgeschützte Wandelhalle mit dem markanten Türmchen. Mit sehr viel Nachdruck hatte das Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehörde 2021 dafür gesorgt, dass die Eigentümer die Gebäudehülle zumindest notdürftig in Ordnung bringen ließen. „Man hat eine weitere Schädigung durch Witterungseinflüsse verhindert“, erklärt Kreisbaumeister Christian Boiger. Er gehe davon aus, dass der jetzige Zustand eine Lebensdauer von einigen Jahren habe. „Dieser Zustand verschafft uns Luft für Überlegungen, was man Gutes daraus machen kann.“

Was alle Überlegungen sehr schwierig macht, sind die Eigentumsverhältnisse. Im Februar 2018 hatte der damalige Bürgermeister Peter Höß die Schlüssel für die Wandelhalle in froher Erwartung an SME-Chef Florian Kamelger übergeben. Die Wandelhalle mit der großzügigen Terrasse sollte ein Ort feiner Gastronomie werden, nicht nur für die Gäste des neuen Medizinzentrums. Die Bauherren legten dort auch los, beschwerten sich aber schon bald über die Auflagen zum Denkmalschutz und warfen im Mai 2019 alles hin.

18 000 Quadratmeter mit Wandelhalle - Gemeinde denkt nicht an einen Rückkauf

Seitdem haben sich schon viele Investoren bei der Gemeinde Bad Wiessee gemeldet, die den Kauf des 18 000 Quadratmeter großen Areals mit der Wandelhalle darauf im Auge haben. „Manche mit kreativen Ideen“, sagt Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Aber der Gemeinderat habe beschlossen, nur mit Grundstücks-Eigentümern über künftige Planungen zu sprechen. Heißt: SME kann das Grundstück an Interessenten verkaufen, die es mitsamt dem genehmigten Plan übernehmen. Was jetzt auf der Fläche steht, sagt Kühn, „geht uns nichts an“. Dabei wisse die Gemeinde natürlich um die Bedeutung der Wandelhalle, merkt Kühn an. An einen Rückkauf sei aber nicht gedacht. Das Signal ist klar: Die Gemeinde will gegenüber SME klare Kante zeigen und keinen Raum für eine riesige Gewinnspanne geben. Das Unternehmen hat vor fünf Jahren sieben Millionen Euro für die Fläche gezahlt.

Unabhängig davon hat Kreisbaumeister Boiger den Erhalt und die Zukunft der Wandelhalle im Blick. Es gebe – nicht spruchreife – Überlegungen für eine künftige Planung. „Die Wandelhalle ist ein unglaublich toller Raum, der nach einer schönen, am besten öffentlichen Nutzung schreit“, sagt er. Gebaut wurde sie in den 1930er-Jahren. Es handle sich um eine gute und transparente Architektur, meint Boiger, Schön sei vor allem die Möglichkeit gewesen, die Fensterfront zum See hin zu öffnen. „Man hat da so ein Art Laubengang gehabt.“

Das Herzstück des Kurorts Bad Wiessee war die Wandelhalle nach ihrem Bau in den 1930er-Jahren. © Gemeindearchiv Bad Wiessee

Nach einer guten Idee zur Nutzung der geschichtsträchtigen Halle hatte die Gemeinde Bad Wiessee allerdings auch schon vor dem Verkauf an SME gesucht. 2010 überließ die Gemeinde den historischen Bau dem Eventmanager Julian Siebach zur Vermarktung. Der schwärmte vom Charme der Wandelhalle und wollte sie zur attraktivsten Event-Location im Oberland machen. Siebach verlegte den Sitz seines Unternehmens von München dorthin und veranlasste kleinere Renovierungen. Denkmalschutz war zu der Zeit noch kein Thema. Doch das Konzept ging nicht auf. Siebach verließ das Westufer 2013 wieder. Von 2011 bis 2013 hatte er auch die Montgolfiade organisiert, ein Teil des Rahmenprogramms fand in und vor der Halle statt.

Bekannt war die Wandelhalle auch als repräsentativer Austragungsort der Internationalen Bayerischen Schachmeisterschaft. 2016 fand sie das letzte Mal dort statt. Boiger ist daran gelegen, dass der historische Ort nicht in Vergessenheit gerät. „Man sollte sich überlegen, was man bestmöglich daraus machen kann“, findet er. Dabei gebe es sicher mehr als eine Lösung, sondern viele mögliche Varianten. Diesen Prozess wolle das Landratsamt beratend begleiten, mit welchem Eigentümer auch immer. „Wir wollen nicht tatenlos zuschauen, ob da in 20 Jahren immer noch eine Ruine steht.“

