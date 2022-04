Einnahmequellen sprudeln nicht mehr

Von: Gabi Werner

Der Betrieb der Spielbank war während Corona stark eingeschränkt. Das schlägt sich auch auf die Spielbankabgabe nieder, von der die Gemeinde profitiert. Bei dem Posten gab’s einen massiven Einbruch. © Archiv tp

Nach dem Haushalt bekam der Wiesseer Gemeinderat die Abrechnung für 2021 serviert. Sie zeigt ganz deutlich: Die Corona-Krise hat auch die Talgemeinde schwer getroffen. Wichtige Einnahmequellen sprudeln nicht mehr wie gewohnt. Ernüchternd auch die Worte von Kämmerer Franz Ströbel: „Die Entwicklung schaut nicht gut aus.“

Bad Wiessee - Den wohl schmerzhaftesten Rückgang hatte Bad Wiessee im vergangenen Jahr bei der Spielbankabgabe zu verkraften. Nurmehr rund 2,2 Millionen Euro spülte das Casino in die Gemeindekasse, das sind 1,6 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Ein Rückgang um 42 Prozent. Auch bei der Gewerbesteuer gab’s einen Einbruch. Hier stand 2021 ein Einnahmeergebnis von 2,3 Millionen Euro zu Buche, ein Minus gegenüber dem Vorjahr von knapp 1,7 Millionen Euro. „Das ist ein satter Betrag“, meinte Ströbel.

Jahresrechnung Bad Wiessee: Personalkosten wurden bereits gesenkt

Der Abwärtstrend spiegelt sich auch in der Zuführung an den Vermögenshaushalt wider. Wie der Kämmerer berichtete, gehe dieser stetig zurück. Im Jahr 2019 waren es noch gut 5 Millionen Euro, die Bad Wiessee dem Vermögenshaushalt zuführen konnte, 2021 waren es nur noch 3,1 Millionen. Immerhin konnte die Gemeinde die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent (413 448 Euro) senken. Mit 3,8 Millionen Euro ist das einer der größten Ausgabe-Posten im Verwaltungshaushalt. „Da kam uns die Schließung des Badeparks zugute“, erläuterte Ströbel.

Das Fazit des Kämmerers („ich bin ein Mann der Tatsachen“) fiel wenig erbaulich aus. Es werde für Bad Wiessee immer schwieriger, Maßnahmen wie den geplanten Neubau des Kita-Zentrums bei der Grundschule (Investitionsvolumen: rund 12,3 Millionen Euro) oder die Sanierung und den Teil-Neubau des Gasthofs zur Post zu stemmen. Gleichzeitig wollte Ströbel dem Eindruck entgegentreten, die Gemeinde würde leichtfertig mit ihren Finanzen umgehen. Bei den anstehenden Maßnahmen handle es sich um notwendige und gut durchdachte Investitionen, versicherte der Kämmerer.

Finanzlage Bad Wiessee: Gemeinde muss Prioritäten setzen

Auf die anstehenden und bereits beschlossenen Maßnahmen ging auch CSU-Sprecher Florian Sareiter ein. Schon beim Aufstellen des aktuellen Haushalts sei eine gewisse Unsicherheit spürbar gewesen, sagte Sareiter. Nachdem nun auch noch der Krieg hinzugekommen sei, müsse man damit rechnen, dass sich die Investitionen weiter verteuern werden. Der eingeschlagene Weg sei richtig, erklärte Sareiter, allerdings müsse die Gemeinde künftig ihre Pläne „immer wieder und noch häufiger auf den Prüfstand stellen“. Ähnlich äußerte sich Fraktionskollege Kurt Sareiter. „Wir müssen jetzt und in den nächsten Jahren Prioritäten setzen“, forderte er.

Achtsamkeit beim Umgang mit den Finanzen mahnte auch SPD-Gemeinderat Bernd Kuntze-Fechner an. Die Einbrüche bei der Gewerbesteuer und bei der Spielbankabgabe seien „ein Spiegel der jetzigen Situation“, meinte Kuntze-Fechner. Er wollte in der Sitzung dennoch Zuversicht vermitteln: „Lassen Sie uns mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft schauen – trotz aller Schwierigkeiten.“

Jahresrechnung Bad Wiessee: Schuldenberg wächst auf 25 Millionen Euro an

Der Gemeinderat nahm das Ergebnis der Jahresrechnung letztlich mit 19:0 zur Kenntnis. Das Haushaltsvolumen betrug 2021 rund 30 Millionen Euro. Der Schuldenberg der Gemeinde ist weiter angewachsen: Die Gesamtverschuldung lag zum 31. Dezember 2021 laut Jahresrechnung bei gut 25 Millionen Euro.

