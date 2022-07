Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee: Knallgelbe Tierchen bescheren neues Kita-Mobil

Von: Gabi Werner

Teilen

Eine knallgelbe Armada wälzte sich den Zeiselbach hinunter in Richtung See. Ging es für die Enten mal nicht weiter, halfen junge Wasserwachtler nach. © Thomas Mattner

Was für ein Anblick: Etwa 5000 gelbe Tierchen schipperten beim Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee den Zeiselbach hinab. Grund zur Freude gab‘s aber nicht nur für Teilnehmer und Zuschauer.

Bad Wiessee – Die Rückkehr der knallgelben Gummi-Enten war ein voller Erfolg: Rund 5000 Exemplare der possierlichen Tierchen schipperten jetzt nach zwei Jahren Corona-Pause beim Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee wieder über den Wiesseer Zeiselbach in Richtung Tegernsee. An die 2500 Zuschauer fieberten mit – mussten sich aber etwas gedulden, ehe aufgrund des niedrigen Wasserstands die erste Ente ihr Ziel erreichte. Eine Gaudi war das Spektakel aber allemal – und am Ende profitierten nicht nur die Teilnehmer, die Rennlizenzen erworben hatten, sondern auch die Kindertagesstätten im Tal.

Pfarrer Weber nimmt neues Rotary-Kita-Mobil entgegen

Bereits kurz vor dem eigentlichen Start des vergnüglichen Wettkampfs konnte Rotary-Präsident Walter Hagemeier das durch das Entenrennen finanzierte Rotary-Kita-Mobil an Pfarrer Martin Weber übergeben. Der Wagen solle dabei helfen, den reibungslosen Betrieb von den inzwischen acht Kindertagesstätten der Evangelischen Kirche im Tegernseer Tal aufrecht zu erhalten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auch die Frauen des Inner Wheel Clubs Tegernsee und die Mitglieder der Rotary-Nachwuchsorganisation Rotaract Oberland hatten in diesem Jahr an dem Entenrennen mitgewirkt.

Pfarrer Weber zeigte sich laut Pressemitteilung beeindruckt vom ehrenamtlichen Wirken des Rotary Clubs Tegernsee und würdigte den Einsatz für die – wie er sagte – „gute Sache zum Wohl unserer kleinsten Mitglieder der Gesellschaft“.

Bei den Entenrennen kamen bereits 150.000 Euro zusammen

Präsident Hagemeier blickt stolz auf das bisher Erreichte zurück: „Bei sieben Entenrennen haben wir bisher rund 150.000 Euro als Erlös erzielt, die vollständig an gemeinnützige Organisationen im Tal geflossen sind.“ Besonders erfreut zeigt sich der Präsident über die Unterstützung des Entenrennens durch die heimische Wirtschaft: Allein im Tegernseer Tal hätten Gewerbebetriebe Preise im Wert von rund 14.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zudem hätten viele Einzelhändler und Banken die Benefiz-Veranstaltung unterstützt, indem sie im Vorfeld die Rennlizenzen verkauften. Rund 5000 solcher Lizenzen waren vor dem Rennen verkauft worden.

„Der Zuspruch war riesig“, freut sich Christian Borsche als Sprecher des Rotary Clubs. Mit der Neuauflage des Rennens nach Corona könne man nur zufrieden sein.

Lesen Sie hier: Rettungseinsatz beim Entenrennen: Mann stürzt in Zeiselbach und verletzt sich

gab

Übergabe des neuen Kita-Mobils: (v.l.) Simon Mattner (Rotaract Oberland), Claudette Walther (Inner Wheel Club), Pfarrer Martin Weber und Walter Hagemeier (Rotary Club). © Thomas Mattner Bad Wiessee

Viele helfende Hände gab es beim Entenrennen des Rotary Clubs. © Thomas Mattner

Da geht‘s lang: das Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee. © Thomas Mattner

Niedlich, aber meist langsam: die knallgelben Teilnehmer des Entenrennens. © Thomas Mattner

Mit einem Laster wurden die unzähligen Enten in den Zeiselbach gekippt. © Thomas Mattner