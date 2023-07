Entenrennen in Bad Wiessee bringt 20.000 Euro Erlös für die Bergwacht

Von: Gerti Reichl

Tausende knallgelbe Enten schipperten den Zeiselbach in Bad Wiessee hinunter. © Thomas Mattner

Auch bei der achten Auflage war das Entenrennen des Rotary Clubs in Bad Wiessee ein voller Erfolg. Tausende Enten wurden ins Wasser gesetzt. Über den Erlös freute sich heuer die Bergwacht.

Bad Wiessee - Bei strahlendem Sonnenschein und einem gut mit Wasser gefüllten Zeiselbach kamen viele hundert Besucher zum Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee nach Bad Wiessee. Zum achten Mal wurde die Benefizaktion veranstaltet, und alle 5000 Rennlizenzen wurden verkauft. Jung und Alt hatten nicht nur viel Spaß mit den knallgelben Entchen, sondern durften sich auch über ein buntes Programm im Zieleinlauf freuen.

Bergwacht will mit Erlös ihren Pinzgauer zum Rettungsfahrzeug umrüsten

Am meisten aber freut sich die Bergwacht Rottach-Egern, die heuer in den Genuss des Erlöses kommt. 20.000 Euro übergab Rotary-Präsident Klaus Walther per Handschlag an Felix Oswald, den Vorsitzenden des Fördervereins Bergrettung Tegernseer Tal. Der Handschlag sei für ihn ein Symbol, so Oswald: „Denn mit unserer Hände Arbeit helfen wir in Not geratenen Berggehern.“ Verwendet wird das Geld zur Umrüstung des Pinzgauers zum Rettungsfahrzeug. Oswald bedankte sich auch bei den Mitveranstaltern, Anita Bierschneider (lPräsidentin Inner Wheel) sowie Valentin Irgang (Präsident Rotaract Club Oberland), für die „Super-Leistung“.

Mit einem Schwung wurden die Enten in den Bach gekippt. © Thomas Mattner

Per Handschlag wurde die Spenden an die Bergwacht besiegelt. © Thomas Mattner

Die Besucher verfolgten aufmerksam das Rennen der kleinen Plastikenten. © Thomas Mattner

Wenn es mal nicht weiterging, gaben junge Helfer den Enten den nötigen Schub. © Thomas Mattner