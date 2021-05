Erfolgreiche Polizeikontrolle in Bad Wiessee: Jaguar plus Fahrer auf der Fahndungsliste

Bei einer Kontrolle (Symbolbild) ging der Polizei in Bad Wiessee ein gesuchter Jaguar-Fahrer ins Netz.

Mann hatte Bußgeld nicht bezahlt

von Gabi Werner schließen

Dieser Ausflug an den Tegernsee hat sich für einen 47-jährigen Jaguar-Fahrer nicht gelohnt. Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass sowohl der Mann als auch das Fahrzeug gesucht wurden.

Bad Wiessee - Ein „dicker Fisch“ ging der Polizei Bad Wiessee am Freitag ins Netz. Gegen 12 Uhr kontrollierten die Beamten in der Münchner Straße einen Jaguar aus Erlangen.

Zunächst stellte die Streife fest, dass der Pkw bereits seit Herbst 2020 nicht mehr versichert ist und deshalb im Fahndungsbestand vermerkt war. Bei einer näheren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass nicht nur der Jaguar, sondern auch der 47-jährige Fahrer auf der Fahndungsliste stand. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht, weil er ein Bußgeld nicht bezahlt hatte. Dies konnte der 47-Jährige allerdings vor Ort nachholen, so dass ihm eine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt erspart blieb.

Laut Polizei musste der Mann seinen Nachhauseweg nach Mittelfranken allerdings mit dem Zug antreten. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

