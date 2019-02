Erstmals schwarze Zahlen am Sonnenbichl

Um die Sonnenbichl-Lifte zu retten, nahmen die Sportler den Betrieb 2010 selbst in die Hand. Der Einsatz hat sich ausgezahlt: Für 2018 vermeldet der Förderverein erstmals schwarze Zahlen. Allerdings läuft die Bezuschussung durch die Kommunen heuer aus.

Bad Wiessee – „Es ist wirklich viel los am Hang“, stellt Anton Schwinghammer, Vorsitzender des Fördervereins Schneesport im Tegernseer Tal, zufrieden fest. Jeden Nachmittag tummelt sich der Ski-Nachwuchs auf der Wiesseer Piste. Einheimische haben kurze Wege, Auswärtige nehmen lange Anfahrten in Kauf, um am Steilhang den perfekten Schwung zu üben. Vergangenes Wochenende war erstmals der Westdeutsche Skiverband zu Gast, mit 160 Teilnehmern.

„Wir haben eine Marktlücke entdeckt“, meint Schwinghammer. Die Idee, den Sonnenbichl zum reinen Trainingshang zu machen, war eine gute. Aber es hat viel Beharrlichkeit und riesigen Einsatz der Ehrenamtlichen gebraucht, um das Skizentrum zu etablieren. 2018 warf das Audi Skizentrum Sonnenbichl erstmals einen kleinen Gewinn ab: rund 6000 Euro. Ein Erfolg, der auch dem Stüberl zu verdanken ist, in dem Ehrenamtliche die Skisportler und ihre Begleiter mit Getränken und Brotzeiten versorgen. „Das Ganze wird immer besser angenommen“, erklärt Schwinghammer.

Viele Ski-Clubs aus der Region München kommen zum Trainieren, am Wochenende finden zahlreiche Wettkämpfe statt. „Das ist wirklich eine tolle Entwicklung“, meint Schwinghammer.

Dabei entstand die Idee, einen Hang nur für Wettkampf-Sportler zu betreiben, aus der Not heraus. Die Lifte gehörten der Gemeinde Bad Wiessee, die daran wenig Freude hatte. Bei den Breitensportlern war die Piste nicht beliebt: für Anfänger zu steil, für Könner zu kurz. Die Kommune wollte die Lifte abbauen, was für die Skiclubs im Tal eine Katastrophe gewesen wäre. Denn seit jeher trainiert der Nachwuchs aus der Region am Sonnenbichl. Um den Kindern den Hang am Wohnort zu erhalten, schlossen sich 2010 die fünf Skiclubs des Tals zusammen und hoben den Förderverein Schneesport aus der Taufe. Die Tal-Gemeinden gewährten fünf Jahre lang eine Anschubfinanzierung. Die Gemeinde Bad Wiessee schüttete 45 000 Euro aus, die anderen vier Kommunen je 15 000 Euro.

Die veraltete Anlage einfach nur am Laufen zu halten, war aber nicht genug. Der Förderverein investierte in ein Mehrzweck-Gebäude und ein neues Zielhaus. Um das zu stemmen, musste der Verein einen Kredit in Höhe von 170 0000 Euro aufnehmen. Und wieder halfen die Gemeinden. 2015 segneten die Gremien eine Förderung für weitere fünf Jahre ab. Bad Wiessee schießt seither 15 000 Euro pro anno zu, die Nachbargemeinden 5000 Euro. Heuer zum letzten Mal: Die Förderung läuft aus. Der Kredit wird Ende des Jahres auch getilgt sein.

Auf ein wenig weitere Unterstützung durch die Gemeinden hofft der Förderverein aber weiterhin. „Es profitiert ja auch das gesamte Tegernseer Tal vom Sonnenbichl“, meint Schwinghammer. Die Wettbewerbe bringen Renommee und Übernachtungsgäste. Zur Jäger-Ski-WM am 23. Februar etwa, ausgerichtet von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, stellt der Förderverein die Piste einen ganzen Tag lang zur Verfügung.

Und auch wenn’s 2018 einen kleinen Gewinn gab: Um den Ansprüchen zu genügen, sind laufend Investitionen nötig. Zuletzt sorgte der Verein für ein neues Liftzugangssystem und errichtete ein Gebäude am oberen Lift, in dem der Mitarbeiter im Warmen sitzt. Auch der Akja der Bergwacht hat dort nun Platz. Zusätzlich musste der Anhängepunkt fürs Stahlseil der Windenpistenwalze neu fixiert werden, am oberen Steilhang waren Drainagen nötig. Auch die Hangbeleuchtung bedarf der Modernisierung. Rein ehrenamtlich lässt sich der Betrieb nicht mehr stemmen: Seit dieser Saison hat der Förderverein mit Max Pröbster einen neuen Betriebsleiter fest angestellt.

Die reinen Betriebskosten machen laut Schwinghammer pro Jahr „100 000 Euro plus x“ aus. Sie waren 2018 mehr als gedeckt, 2019 dürfte kaum schlechter werden. Die Schneeverhältnisse sind prächtig, die Pisten bestens präpariert, eine Beschneiung ist aktuell nicht nötig. Schwinghammer glaubt an eine gute Saison: „Wir gehen davon aus, dass wir bis Ostern fahren können.“