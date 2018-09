Geplantes Heizwerk in Bad Wiessee verschlingt bereits Unsummen

Ob das geplante Heizwerk in Bad Wiessee jemals realisiert wird, ist ungewiss. Dennoch hat die Gemeinde für das Projekt schon viel Geld in die Hand genommen: Die EU-weite Ausschreibung verschlingt Unsummen.

Bad Wiessee – Die neue Nahwärmeversorgung in Bad Wiessee macht nur dann Sinn, wenn sich genügend Großabnehmer finden. Obwohl die Zusage eines Schlüsselkunden, nämlich die des Hotel-Investors Thomas Strüngmann, nach wie vor fehlt, hat der Gemeinderat im April beschlossen, das geplante Hackschnitzelwerk auf den Weg zu bringen. Dabei ist die Gemeinde verpflichtet, das Projekt europaweit auszuschreiben. „Dieser Zwang löst ein bürokratisches Monster aus“, beklagte jetzt der amtierende Bürgermeister Robert Huber (SPD). In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats legte er die Kosten offen, die für das neben dem Badepark geplante Heizwerk bereits entstanden sind.

Demnach fallen allein für die juristische Beratung bei der Ausschreibung – laut Huber ist diese Begleitung unabdingbar – Kosten in Höhe von 28.000 Euro an. Hinzu kommen 18.000 Euro für die Projektkoordinierung, weitere 12.500 Euro für die Unterstützung bei der Projektkoordination und schließlich 6500 Euro für die technische Unterstützung im Rahmen der Ausschreibung. „Mir war wichtig, dass die Öffentlichkeit weiß, was eine europaweite Ausschreibung bedeutet“, erklärte Huber und ließ keinen Zweifel daran, dass er das ganze Verfahren für sinnlos hält: „Auf unser Kraftwerk wird sich kein Franzose oder Engländer bewerben.“

Lesen Sie hier: Heizwerk-Standort: Anlieger wollen Protest verstärken

Wie Rathaus-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger auf Nachfrage erklärt, läuft die Ausschreibung in zwei Stufen ab. Fünf Unternehmen hätten es bereits in die zweite Runde geschafft. Die Frist läuft noch bis Dezember, dann könnte einer der Bewerber den Zuschlag für die Realisierung des Nahwärmenetzes erhalten. Vorausgesetzt, es kommt überhaupt. Denn dies hängt von der Entscheidung Strüngmanns ab, ob er mit dem neuen Hotelprojekt am Seeufer an das Nahwärmenetz anschließen möchte oder nicht. „Bisher gibt es keine Zusage“, erklärt Danzinger. Und Huber kündigte in der Sitzung an, dass noch Gespräche mit möglichen Abnehmern geführt werden müssten. Scheitert das Projekt, hat die Gemeinde das bislang investierte Geld in den Sand gesetzt.

Der Klimaschutzbeirat des Landkreises unterstützt das Öko-Projekt: Rückenwind fürs Heizwerk

Ingrid Versen (CSU) monierte in der Sitzung vor allem die Tatsache, dass sich die Gemeinde seit zehn Jahren in juristischer Hinsicht nur noch von der Rechtsanwaltskanzlei Noerr beraten lasse. „Wir können nicht mehr überleben, ohne dass uns jemand von der Kanzlei an die Hand nimmt“, meinte sie. „Das stört mich.“ Ihr Gemeinderats-Kollege Rolf Neresheimer (ranBW) dagegen brach noch einmal eine Lanze für das geplante Hackschnitzelwerk. „Ich bin nach wie vor begeistert, dass der Gemeinderat das Projekt auf den Weg gebracht hat.“ Und er verteidigte auch die juristische Unterstützung bei dem Projekt: „Noerr gibt uns die Sicherheit, die wir brauchen.“

gab