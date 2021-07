Fahrradständer von Auto geklaut

Diebe in Bad Wiessee - Polizei sucht Zeugen

Von Gerti Reichl schließen

Böse Überraschung für einen Urlauber aus Schwalmtal (Niederrhein). Unbekannte Täter haben in Bad Wiessee seinen Fahrradträger vom Auto geklaut.

Bad Wiessee - Eine böse Überraschung hat am Dienstagabend ein 54-jährige Urlauber aus Schwalmtal am Niederrhein erlebt, als er gegen 20.30 Uhr nach eineinhalb Stunden zu seinem Auto zurückkam, das er in Bad Wiessee bei einem Hotel, Ecke Sanktjohanser-/Sterneggerstraße geparkt hatte. Unbekannte Täter hatten den Fahrradträger von der Anhängerkupplung desnes Opels entwendet. Das Wiederholungskennzeichen, welches am Träger angebracht war, legte der Täter auf die Stoßstange des Pkw. Der Schaden beträgt rund 600 Euro.

Hat jemand die Diebe zufällig gesehen? Zeugen, die zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Bad Wiessee unter der Rufnummer 0 80 22 / 9 87 80.

gr