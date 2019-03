Lkw der Feuerwehr kommt nicht mehr durch den TÜV

33 Jahre hat der Versorgungs-Lkw der Feuerwehr Bad Wiessee auf dem Buckel. Das Fahrzeug muss dringend ersetzt werden. Die Gemeinde hatte das Thema 2016 schon einmal auf dem Tisch - jetzt hat sie gehandelt.

Bad Wiessee – Im Fuhrpark der Feuerwehr Bad Wiessee muss dringend nachgerüstet werden: Der Versorgungs-Lkw, der bei schweren Frachten wie Sandsäcken zum Einsatz kommt, ist in die Jahre gekommen und muss schleunigst durch ein neues Modell ersetzt werden. Und noch ein weiteres Fahrzeug – eines, das Kommandant Korbinian Herzinger als „Allzweckwaffe“ bezeichnet – schwächelt bereits. Der Gemeinderat Bad Wiessee hat nun einhellig beschlossen, die erste Neuanschaffung auf den Weg zu bringen. Ein Schritt, der schon früher fällig gewesen wäre, sagt Kreisbrandrat Anton Riblinger.

Als „dramatisch“ möchte Kommandant Herzinger die Lage nicht bezeichnen. Dennoch herrscht akuter Handlungsbedarf: Denn der 33 Jahre alte Versorgungs-Lkw der Wiesseer Feuerwehr kam zuletzt nicht einmal mehr durch den TÜV. „Er ist damit nicht mehr einsatzbereit“, machte Georg Erlacher, CSU-Gemeinderat und aktives Mitglied der Feuerwehr, in der Sitzung deutlich. Weil bei einem neuen Sonderfahrzeug mit bis zu zwei Jahren Lieferzeit zu rechnen sei, appellierte er dringend an seine Kollegen, „das schnellstmöglich in Angriff zu nehmen“.

Tatsächlich war das Thema für den Gemeinderat nicht neu. Wie der amtierende Bürgermeister Robert Huber (SPD) auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, war die Ersatzbeschaffung für den altersschwachen Lkw im Jahr 2016 schon einmal beantragt worden. „Damals standen in der Sitzung aber zwei verschiedene Summen im Raum, und es fehlten die kompetenten Leute, die das hätten aufklären können“, berichtet Huber, der selbst bei besagter Sitzung nicht dabei war. Aufgrund der Verwirrung habe das Gremium seinerzeit keinen Beschluss zur Anschaffung gefasst, erklärt Huber. Somit musste der Versorgungs-Lkw weiter durchhalten.

Und er wird es noch zwei weitere Jahre tun müssen. „Wir werden ihn reparieren lassen“, kündigt Herzinger an. Wenn das Fahrzeug dann wieder eine gültige TÜV-Plakette erhalte, könne man damit die zwei Jahre bis zur Ankunft des Nachfolgers überbrücken, meint der Kommandant. Bis zu 250.000 Euro wird das neue Fahrzeug wohl kosten, weshalb die Gemeinde den Auftrag europaweit ausschreiben muss.

Schon in naher Zukunft wird sich die Gemeinde Bad Wiessee mit einer weiteren Ersatzbeschaffung für ihre Feuerwehr beschäftigen müssen. Auch das Hilfeleistungsfahrzeug LF 16 liegt quasi in den letzten Zügen. Herzinger macht deutlich, wie wichtig dieses Fahrzeug für die Feuerwehr ist: „Das ist unsere Allzweckwaffe“, erklärt der Kommandant. Das Fahrzeug sei nahezu bei 100 Prozent der Einsätze dabei. Auch hier rechnet Herzinger bei einer Ersatzbeschaffung mit rund 24 Monaten Wartezeit. Geschätzte Kosten für das neue Fahrzeug: 450.000 Euro.

Kreisbrandrat Riblinger betont, dass die Ersatzbeschaffung der Einsatzfahrzeuge zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehöre. Die Genehmigung und die Bezuschussung durch die Regierung von Oberbayern würden für gewöhnlich verhältnismäßig schnell vonstatten gehen, erklärt Riblinger. Weil die Aufträge aber ab einer bestimmten Summe europaweit ausgeschrieben werden müssen und die Auftragsbücher der Hersteller-Firmen voll seien, könne es eben bis zu 24 Monaten dauern, bis das neue Fahrzeug ausgeliefert werde. „Diese Fahrzeuge gibt es halt nicht von der Stange“, macht der Kreisbrandrat deutlich.

gab