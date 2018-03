Wiesseer Kommandant tritt nicht mehr an - und widerspricht Gerüchten

Kommandantenwechsel: Korbinian Herzinger (l.) tritt in die Fußstapfen von Christian Stiglmeier.

Feuerwehr

von Gerti Reichl schließen

Die Feuerwehr Bad Wiessee hat einen Wechsel an der Spitze vollzogen: Christian Stiglmeier trat am Mittwochabend bei der Kommandantenwahl nicht mehr an. Hintergründe und Gerüchte: