Bad Wiessee visualisiert den Haushalt auf seiner Homepage: Finanzlage sichtbar und transparent

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Wie es um die Wiesseer Finanzen bestellt ist, zeigt die Visualisierung des Haushalts. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Wie viel Geld gibt die Gemeinde 2022 für den Kindergarten aus, für die Kurort-Werbung, für ihren Bauhof? Wer das wissen will, findet die Antwort im aktuellen Haushalt, den Bad Wiessee jetzt in einer visualisierten Form auf seiner Homepage allen zugänglich macht.

Bad Wiessee - Klick für Klick können sich Interessierte in die Tiefen des Haushalts begeben, statt mühsam ein dickes Papierpaket durchzuackern. Abrufbar ist der visualisierte Haushalt unter www.gemeinde.bad-wies see.de/Rathaus-und-Verwaltung/Visualisierter-Haushalt.

Mit wenigen Klicks zu den wichtigsten Kennzahlen

„Es macht einen gehörigen Unterschied, ob man mehrere Hundert Seiten PDF vor sich hat oder nach wenigen Klicks diejenigen Kennzahlen findet, für die man sich interessiert“, erklärt Bürgermeister Robert Kühn. Transparenz und Bürgerfreundlichkeit seien ihm ein großes Anliegen.

Um herauszufinden, was zum Beispiel der Bau des neuen Kita-Zentrums kostet, brauchen Beobachter allerdings Beharrlichkeit und Sachverstand. Was die Gemeinde sichtbar macht, ist ein kameralistischer Haushalt, der mit seiner Vielzahl von Positionen schwer durchschaubar ist. Seit 2007 haben in Bayern Kommunen die Wahl zwischen der kameralistischen und der doppischen Rechnungsführung. Wegen des enormen Aufwands für die Umstellung auf eine doppelte Buchführung sind die meisten Gemeinden bei der Kameralistik geblieben.

Suchfunktion wird noch erweitert

Auch Bad Wiessee, wie Geschäftsleiter Hilmar Danzinger erklärt. Nicht nur, weil eine Umstellung „unfassbar viel Arbeit“ machen würde, sondern auch, weil der Erkenntnisgewinn nicht relevant wäre. Das neue Online-Tool, so Danzinger, werde mit einer Suchfunktion noch erweitert. So ließen sich die Kosten für einzelne Investitionen durchaus ermitteln. Leicht ersichtlich sind zum Beispiel der Schuldenstand der Gemeinde oder die Höhe der Kreisumlage.

Spannend wäre es, so Danzinger, wenn auch andere Gemeinden ihre Haushalte visualisierten: Dann könnten die Bürger die Leistungsfähigkeit ihrer Gemeinde mit der anderer Kommunen vergleichen.