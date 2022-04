Florian Sareiter bleibt an Spitze der Wiesseer CSU - Lob für Neuanfang im Gemeinderat

Neu formierter Vorstand: (v.l.) Daniel Strillinger, Hans Fichtner, Vorsitzender Florian Sareiter, Daniel Samardzic, Georg Erlacher und Florian von Khreninger. © Ingrid Versen

Florian Sareiter ist und bleibt das Gesicht der CSU Bad Wiessee: Bei seiner Wiederwahl blickte der Gemeinderat auch auf die bisherige Legislaturperiode - und zeigte sich äußerst zufrieden.

Bad Wiessee – Es bleibt bei der bewährten Führungsspitze: Florian Sareiter (43), seit 2009 Vorsitzender der Wiesseer CSU, wurde bei der Hauptversammlung des Ortsverbands erneut in das Amt gewählt. Sareiter, der bei der Kommunalwahl 2020 auch fürs Bürgermeisteramt kandidiert hatte und seit vielen Jahren als Fraktionssprecher im Gemeinderat sitzt, zog eine ausgesprochen positive Bilanz der bisherigen Legislaturperiode. Nach einer schwierigen Ära habe der von allen ersehnte Neuanfang im Gemeinderat funktioniert.

Kita-Neubau und Post-Sanierung: „Es geht nur gemeinsam“

In seinem Rückblick betonte Sareiter auch, dass viele von der CSU angestrebte Maßnahmen vom neuen Gremium bereits erledigt oder in die Wege geleitet worden seien. Als Beispiele nannte er die Rettung der Spielarena, für die der Pachtvertrag mittlerweile verlängert wurde, und die Senkung des Kurbeitrags. Auch der Neubau der Pergola an der Seepromenade sei bereits genehmigt. Insgesamt, so Sareiter, arbeite der Gemeinderat über die Parteigrenzen hinweg konstruktiv und vertrauensvoll zusammen. Angesichts der großen Ziele und Herausforderungen im Ort wie der geplante Kita-Neubau bei der Grundschule und die Neugestaltung der Post sei dieser Zustand allerdings auch „unverzichtbar“. „Es geht nur gemeinsam“, hieß es bei der Versammlung, an der auch Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner teilnahm.

CSU-Vorstand: Kurt Sareiter geht, Daniel Strillinger kommt

Nach der Aussprache und der Entlastung des Vorstands erfolgte die Neuwahl der Führungsriege. Neben Sareiter wurden auch seine Stellvertreter Georg Erlacher und Florian von Khreninger wieder gewählt. Neu in dieser Funktion ist außerdem Daniel Strillinger, zugleich Vorsitzender des Kur- und Verkehrsvereins und Beiratsmitglied der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Zuvor war Kurt Sareiter, der nach 46 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr als Stellvertreter angetreten war, für sein jahrzehntelanges Engagement geehrt worden. Ebenso hatte sich Erhardt Jänsch nicht mehr für das Amt des Schriftführers zur Verfügung gestellt. Hans Fichtner wurde einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Schatzmeister Daniel Samardzic bleibt für weitere zwei Jahre im Amt. Sebastian Dürbeck, bisher Geschäftsführer, ist künftig als Digitalbeauftragter der CSU Bad Wiessee tätig und komplettiert den engeren Vorstand. JU-Vorsitzender Christian John und Peter Kathan agieren als Kassenprüfer. Beisitzer sind Thomas Erler, Michael Beck, Ingrid Versen, Herbert Stadler und Maximilian Kuhn.

