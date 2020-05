Ärgerlich für Florian Sareiter (CSU): Gewählt und doch nicht im Kreistag

Für Florian Sareiter (CSU) ist die Kommunalwahl 2020 eine bittere Enttäuschung. Nachdem er im Kampf ums Bürgermeisteramt nur knapp unterlegen war, kann er nun auch sein Kreistagsmandat nicht antreten.

Bad Wiessee/Waakirchen– Auch in der Lokalpolitik nehmen die Dinge auf den letzten Metern manchmal Wendungen an, die ganz und gar nicht im Sinne der Betroffenen sind. In Bad Wiessee kann Florian Sareiter ein Lied davon singen. Nicht nur, dass der 41-jährige CSU-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl nur knapp dem SPD-Konkurrenten Robert Kühn unterlegen war und jüngst mit seiner Fraktion im Rennen um den Vize-Bürgermeister auch noch leer ausging. Auch im Kreistag wird Sareiter nicht vertreten sein. Und das, obwohl er bei der Kommunalwahl 15.396 Stimmen bekommen hat.

Dass Sareiter sein Mandat nicht antreten darf, liegt in Artikel 24 der Kreistagsordnung begründet. Darin heißt es, dass „Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer des Landkreises oder des Landratsamtes sowie leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer von juristischen Personen oder sonstigen Organisationen, an denen der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist“, nicht Kreisräte sein können. Sareiter ist Angestellter der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee – besagter Artikel trifft auf ihn zu, da der Landkreis Träger der Kreissparkasse ist. „Das ist sehr ärgerlich“, kommentiert Sareiter die Situation, zumal damit kein einziger Wiesseer auf Kreisebene das Sagen hat.

Lesen Sie hier: Sensation in Bad Wiessee: Robert Kühn (SPD) ist neuer Bürgermeister

Er räumt ein, von Artikel 24 gewusst zu haben. Doch bekanntlich hatte Sareiter darauf gehofft, Bürgermeister seiner Heimatgemeinde zu werden. Damit hätte er sein Mandat im Kreistag annehmen können. Für Sareiter rückt nun Martina Eck nach. Die Landwirtin war bisher im Gmunder Gemeinderat, hat es dort aber nicht mehr an den Ratstisch geschafft, sondern nur auf Platz eins der Nachrückerliste.

Den Waakirchner Balthasar Brandhofer ereilt das gleiche Schicksal

+ Balthasar Brandhofer Wie Sareiter ergeht es auch Balthasar Brandhofer aus Waakirchen. Brandhofer, Mitglied der Bayernpartei, hatte zwar nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert, sehr wohl aber für den Kreistag. 3931 Stimmen waren auf ihn entfallen, doch der 59-Jährige ist ebenfalls Mitarbeiter der Kreissparkasse und unterliegt Artikel 24. Brandhofer räumt ein, von dem Artikel gewusst zu haben. Kandidiert hatte er trotzdem. „Wäre ich Hausmeister bei der Sparkasse, dann dürfte ich das Mandat annehmen“, witzelt Brandhofer ein wenig enttäuscht. Hans Triebel aus Weyarn, der bislang schon im Kreistag saß, rückt für ihn nach.

Auch interessant: Bad Wiessee: Stellvertreter-Gehalt wird deutlich gesenkt

gr