Florian Sareiter will Bürgermeister werden

Bad Wiessee – Dass Florian Sareiter (CSU) Kurs auf den Chefsessel um Wiesseer Rathaus nimmt, ist kein Geheimnis. Bei der Hauptversammlung des Ortsvereins ließ er es nun auch öffentlich verlauten: Sareiter ist zu einer Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters bereit. Offiziell nominiert ist er noch nicht. Doch dass er mit breitem Rückhalt aus den eigenen Reihen rechnen kann, zeigte sich bei der Neuwahl des CSU-Vorstands: Sareiter wurde im Amt bestätigt, ebenso seine Stellvertreter Florian von Khreninger, Kurt Sareiter und Georg Erlacher.

Er werde die Meinung der Bürger einholen und fragen, wo der Schuh drückt, machte Sareiter deutlich. Im Ort werde die CSU auch jetzt schon als „die Vernünftigen“ gesehen, ist Sareiter überzeugt. Und auch als diejenigen, die gute Ideen haben. Besonders mit den Vereinen herrsche ein intensiver Austausch – „ein Potenzial, das wir nutzen müssen.“

Im Wiesseer Gemeinderat werde es durch das Erreichen der 5000-Einwohner-Grenze nach der Kommunalwahl 2020 erstmals 20 statt bisher 16 Gemeinderäte geben. „Das ist quasi ein Neustart, den wir nutzen sollten“, betonte Sareiter auch im Hinblick auf einen Generationenwechsel: So wird Ingrid Versen nach 30 Jahren nicht mehr kandidieren, teilte er mit.

Zur Hauptversammlung waren neben 35 Mitgliedern und einigen Gästen auch Holzkirchens Bürgermeister und CSU-Bezirksrat Olaf von Löwis gekommen, der eigens für seine „zweite Heimat Bad Wiessee“ auf eine Fraktionssitzung verzichtete und die Wahl leitete. Löwis wird als Kandidat für die Wahl des Landrats gehandelt und ist derzeit viel im Landkreis unterwegs.

Die Wiesseer CSU zählt derzeit 97 Mitglieder, der Frauenanteil liegt bei 25 Prozent. „Da ist durchaus noch Luft nach oben, wir wünschen uns, dass es noch viel mehr werden“, erklärte Sareiter. Der Altersdurchschnitt im Ortsverein liege derzeit bei 60,6 Jahren, was im Landkreis nicht unüblich sei. Im vergangenen Jahr habe die Arbeit des Vorstandes vornehmlich der Landtagswahl gegolten. „Es herrschte eine gute Zusammenarbeit auf Talebene“, betonte der Vorsitzende. So bei einer Veranstaltung mit Ilse Aigner in der Naturkäserei zu Themen wie Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV), Elektrisierung der Bayerischen Oberlandbahn und Erbschaftssteuer, einer Podiumsdiskussion mit Schauspielerin Maria Furtwängler und Uli Hoeneß oder dem Auftritt des EVP-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Manfred Weber.

In der Gemeinderats-Fraktion sei man mit einigen Anträgen „sehr gut unterwegs gewesen“, erklärte Sareiter.So im Fall der Spielarena, für deren Erhalt am derzeitigen Standort sich die Fraktion eingesetzt hatte. „Wir stehen hinter dem jetzigen Standort“, bekräftigte Sareiter und dankte dem ebenfalls anwesenden Pächter Josef Niedermeier, der ihm Einblick in die Bücher gewährt habe: „Da steckt sehr viel Goodwill dahinter, das ist keineswegs nur monetäres Denken.“ Neben einem Antrag zur Reaktivierung des Eisplatzes, der im Gemeinderat einstimmig angenommen worden war, war die Erhöhung der Kurtaxe ohne vorherige Information der Betroffenen ein gewichtiges Thema. Als Alternative hat die CSU eine stufenweise Erhöhung des Beitrages oder eine talweit einheitliche Anpassung auf angemessener Basis im Blick. „Jetzt sind wir die Buhmänner des Tals“, beklagte Sareiter. Er vermisse hier den Weitblick beim Interims-Bürgermeister der Gemeinde, Robert Huber (SPD).

Gescheitert sei die Fraktion mit ihrem Antrag bezüglich des umkämpften Haushaltsplans. „Wir hatten eine Priorisierung der Ausgaben gefordert, haben aber eine Schlappe erlitten. Konsequenz ist die jetzige planlose Blindfliegerei.“ Diese erhöhe die Verschuldung der Gemeinde von 25 auf 30 Millionen, mehr als ein Viertel der Verschuldung des Landkreises.

Vor diesem Hintergrund machte er deutlich, dass die Fraktion nicht mehr hinter dem Neubau des Badehauses für mittlerweile neuneinhalb statt ursprünglich vier bis fünf Millionen Euro stehe. Es gebe mit der Sanierung wintergeschädigter Straßen, einem neuen Kindergarten oder der energetischen Sanierung des Badeparks weit wichtigere Finanzierungsprojekte.

von Stefan Gernböck