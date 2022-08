Friedenskirche in Bad Wiessee braucht Generalsanierung - Feier zum Jubiläum

Von: Christina Jachert-Maier

Viele Gäste kamen zur Jubiläumsfeier. Ein großes Thema war die anstehende Kirchensanierung. Foto: privat © privat

Die evangelische Friedenskirche in Bad Wiessee ist 85 Jahre alt und in ausgesprochen schlechtem Zustand. Auf die Jubiläumsfeier soll möglichst schnell eine Generalsanierung folgen.

Bad Wiessee – 85 Jahre alt ist die evangelische Friedenskirche in Bad Wiessee jetzt. „In dem Alter hat man so seine Zipperlein“, meinte Pfarrerin Sabine Arzberger bei der Jubiläumsfeier. Im Fall der Friedenskirche sind die Gebrechen tief greifend. Das Dach ist leck, der Glockenturm ebenso, die Elektrik gefährlich marode. „Jetzt geht auch die Turmuhr nicht mehr“, berichtet die Pfarrerin.Es ist ihr großes Ziel, die Friedenskirche wieder in einen soliden Zustand zu versetzen. „Wir brauchen diese Kirche, das steht außer Frage“, meint Arzberger. Mit rund 400 Sitzplätzen zähle sie zu den größten evangelischen Kirchen in der Umgebung.

Das Jubiläum der Kirche feierte die evangelische Gemeinde mit einem Sektempfang. Viele Gäste waren gekommen, auch Bürgermeister Robert Kühn zählte dazu. In einem Grußwort machte er die gute Verbindung zwischen der kirchlichen und der politischen Gemeinde spürbar.

Evangelische Kirchen in Bad Wiessee und Tegernsee rücken zusammen

Auf den Festgottesdienst folgte die Gemeindeversammlung. Darin ging es auch um die Veränderungen, die mit Beginn des neuen Kirchenjahres am Ersten Advent geplant sind. Weil es auch der evangelischen Kirche an Seelsorger-Nachwuchs fehlt, stehen Personalkürzungen im Raum. Um dies aufzufangen, rücken die evangelischen Gemeinden im Tegernseer Tal noch mehr zusammen. In enger Kooperation haben Arzberger und ihr Tegernseer Kollege Martin Weber einen gemeinsamen Gottesdienstplan für Bad Wiessee und Tegernsee erarbeitet.

Sanierung der Friedenskirche kostet mindestens 800.000 Euro

Zu tun hat Pfarrerin Arzberger eine Menge. Die Sanierung der Friedenskirche steht auf der Agenda weit oben. Der Zustand des Gotteshauses sei verheerend, seufzt Arzberger: „Es gibt hier fast nichts mehr, was nicht baufällig ist.“ In den vergangenen Monaten hat sie sich intensiv mit dem Thema Sanierung befasst. Einer ersten Kalkulation zufolge dürfte die Instandsetzung rund 800 000 Euro kosten – wobei sich diese Summe nach Einschätzung der Pfarrerin noch nach oben bewegen könnte. Völlig offen ist derzeit, wie hoch die Förderung durch die Landeskirche ausfallen wird. Sicher ist nur eines: Die Mittel sind nicht üppig. Die Landeskirche halte nur ein knappes Budget für Bausachen bereit, weiß Arzberger. Was davon nicht abgedeckt sei, müsse die Gemeinde selbst aufbringen. Ohne eine Spendenkampagne dürfte die Sanierung der Friedenskirche nicht zu stemmen sein. Gestartet wird sie, wenn das Fördervolumen geklärt ist.

Altgelt-Stiftung kommt für die Restaurierung der Orgel auf

Eine Sanierung braucht auch die Orgel aus den 1990er-Jahren, die zu den besten ihrer Art im Oberland zählt, aber Schimmel angesetzt hat. Zum Glück habe sich die Hubertus-Altgelt-Stiftung bereit erklärt, die Finanzierung zu übernehmen, berichtet die Pfarrerin: „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Die Orgelsanierung wird voraussichtlich im Frühjahr erfolgen. Auch die wichtigsten Instandsetzungsmaßnahmen an der Kirche sollen nicht lange warten, wie Arzberger sagt: „Wir überlegen noch, wie wir das Ganze koordinieren.“