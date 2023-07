Alm-Eigentümer Haslberger will Anschluss an gemeindliche Wasserversorgung

Fronten im Streit um Saurüsselalm verhärtet: Gegner wollen Ende des Event-Lokals

In der Saurüsselalm im Wiesseer Söllbachtal finden regelmäßig exklusive Events statt. Sehr zum Ärger der Gegner. © Thomas Plettenberg

Wenn es um exklusive Events geht, scheint die Saurüsselalm in Bad Wiessee eine der ersten Adressen am Tegernsee zu sein. Zum Leidwesen der Kritiker. Die kämpfen dafür, dass hier eine einfach Alm-Einkehr betrieben wird.

Bad Wiessee – Bestes Ausflugswetter herrschte am Wochenende, entsprechend groß war der Zulauf in den Tegernseer Bergen. Eine Einkehr in der so beliebten wie umstrittenen Saurüsselalm war für Wanderer und Radler am Samstag (8. Juli) allerdings nicht möglich – dort feierte eine geschlossene Gesellschaft. Schilder an den Zufahrtswegen wiesen darauf hin, dass die Alm geschlossen hat. Man bitte um Verständnis. Einige der Exklusiv-Gäste sollen sogar versucht haben, abseits des üblichen Shuttles per Privatauto das im Naturidyll liegende Ziel zu erreichen.

Saurüsselalm-Urteil vom vergangenen Sommer ist nicht rechtskräftig

Für Angela Brogsitter-Finck, Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT), ist die Situation „unsäglich“. Was auf der Saurüsselalm passiere, „geht über das hinaus, was im Landschaftsschutzgebiet genehmigt war“, zürnt sie. Die SGT hat von Beginn an den Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB) in seinem Kampf gegen den ausufernden Betrieb der Almgaststätte unterstützt. Bekanntlich hatte der Verein zunächst gegen Umbau und Nutzungsänderung der einst landwirtschaftlich genutzten Alm geklagt – hier aber in weiten Teilen verloren. Das Verwaltungsgericht hatte im Juni 2022 lediglich die 15 genehmigten Sonderveranstaltungen pro Jahr gekippt. Daraufhin legten sowohl der Verein als auch Alm-Eigentümer Franz Haslberger Einspruch ein und beantragten jeweils Berufung. Ob die Anträge vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) zugelassen werden, ist weiterhin offen. „Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen worden“, erklärte am Montag (10. Juli) ein Sprecher des VGH. Das Urteil vom vergangenen Sommer ist damit noch nicht rechtskräftig, Alm-Betreiber Martin Frühauf darf weiterhin zu Sonder-Events laden.

Gespräche am Landratsamt haben zu keiner gütlichen Einigung geführt

Lorenz Sanktjohanser, Vorsitzender des Vereins zum Schutz der Bergwelt, beobachtet die Entwicklung auf der Saurüsselalm mit wachsender Unzufriedenheit. Vergleichsverhandlungen zwischen Kläger und Alm-Eigentümer, die zwischenzeitlich am Landratsamt Miesbach stattfanden, haben zu keiner gütlichen – außergerichtlichen – Einigung geführt. „Wir haben Zugeständnisse gemacht“, erklärt Sanktjohanser auf Nachfrage, ohne weiter ins Detail zu gehen. Es ist anzunehmen, dass der größte Streitpunkt die 15 Sonderveranstaltungen sind. Grundsätzlich gehe es dem Verein darum, dass hier eine Almgaststätte im traditionellen Sinne betrieben werde, erläutert Sanktjohanser. Ansonsten, so fürchtet er, werde es Nachahmer geben. „Es wird kein Einzelfall bleiben, wenn sich hier eine Alm als lukratives Event-Lokal etablieren kann.“ Doch wie geht’s nun weiter? Sein Verein warte derzeit noch auf eine endgültige Rückmeldung von Landratsamt und Eigentümer zu den Vergleichsbemühungen – „dann werden wir unser Fazit ziehen“, kündigt Sanktjohanser an.

Betreiber Frühauf nimmt Stellung: Geschlossene Gesellschaften nicht die Regel

Dass die Saurüsselalm fürs normale Fußvolk an Wochenend-Tagen geschlossen bleibt, weil sie für eine private Feier gebucht wurde, sei übrigens nicht die Regel, versichert Pächter Martin Frühauf. Es handle sich dabei eher um Einzelfälle, sagt er. Grundsätzlich sei es sein Ziel als Betreiber, die Alm für alle Ausflügler offen zu halten. Nächsten Samstag allerdings wird dies wiederum nicht der Fall sein – dann ist die Alm erneut für eine exklusive Feier gebucht. Dass damit die Hütte zwei Samstage hintereinander für die Öffentlichkeit nicht zur Verfügung steht, „ist Zufall“, sagt Frühauf. Die Feiern für geschlossene Gesellschaften haben übrigens nichts mit den Sonderveranstaltungen zu tun. Eine solche ist dann wieder für 30. Juli geplant. Unter dem Motto „Tegernseer Hochgenuss“ kochen Tegernseer Spitzenköche gemeinsam auf der Saurüsselalm – dazu gibt’s passende Weine renommierter Winzer und Champagner.



Alm-Eigentümer Haslberger will Anschluss an gemeindliche Wasserversorgung

Auf Anfrage hat auch das Landratsamt Miesbach Stellung zum Fall Saurüsselalm bezogen: In mehreren Gesprächen im Landratsamt hätten Landrat Olaf von Löwis (CSU) und Verwaltungsdirektor Martin Pemler versucht, eine gütliche Einigung in Sachen Saurüsselalm herbeizuführen, erklärt Behörden-Sprecherin Sabine Kirchmair. „Hier war man auch auf einem guten Weg, in vielen Punkten war man sich einig“, berichtet sie. Allerdings habe Eigentümer Franz Haslberger dann plötzlich das Anschließen seiner Saurüsselalm an die gemeindliche Wasserversorgung von Bad Wiessee zur Voraussetzung für ein Entgegenkommen seinerseits gemacht, heißt es weiter.

Ein solcher Anschluss war im Rahmen der Baugenehmigung im Jahr 2021 von der Gemeinde zwar in Aussicht gestellt worden, laut Bürgermeister Robert Kühn (SPD) aber nur für den Fall, dass sich bei der Erschließung herausstelle, dass die Qualität der eigenen Quelle für die Wasserversorgung der Alm nicht genüge. Dies war nach den Worten Kühns aber nicht der Fall, die Qualität der Quelle sei in Ordnung. Wenn Haslberger nun trotzdem einen Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung wünscht – möglicherweise weil der Bedarf an Wasser höher ist, als es die Quelle hergibt –, müsse er einen offiziellen Antrag an den Gemeinderat stellen, betont der Bürgermeister. Das Gremium müsste dann über einen möglichen Anschluss der Alm an die gemeindliche Versorgung entscheiden. Kühn macht aber bereits deutlich, dass mit einem solchen Anschluss ein technisches Risiko verbunden sei. „Auch unsere Satzung steht dem entgegen“, sagt der Rathaus-Chef. Aufgrund des Sachverhalts dürfte klar sein: Eine gütliche Einigung zwischen Haslberger und den Naturschützern ist endgültig vom Tisch.

