Schweres Gerät in Bad Wiessee zugange: Der große Abbruch geht weiter

Der große Abbruch in Bad Wiessee geht weiter: Aktuell wird das einstige Haus des Gastes platt gemacht, schon bald soll das Hotel Wittelsbach folgen. Pünktlich zur Montgolfiade soll alles abgeschlossen sein.

Bad Wiessee – Mit dem Haus des Gastes verschwindet derzeit ein markantes Gebäude aus dem Ortsbild von Bad Wiessee. Bekanntlich wird das Gemäuer abgerissen, um Platz für das Hotel-Projekt der Familie Strüngmann zu schaffen. Die Abbrucharbeiten auf dem Areal laufen seit rund zwei Wochen, mittlerweile ist von dem Gebäude kaum noch etwas übrig.

„Bisher läuft alles nach Plan“, erklärt Stephan Heller, Sprecher von Strüngmanns Firma Athos. Ende nächster Woche oder Anfang übernächster Woche werde man mit dem Abbruch des Hotels Wittelsbach beginnen, kündigt Heller an. Die Entkernung dort laufe bereits. „Wenn alles gut geht, sind beide Gebäude bis Ende des Jahres bis auf Erdgleiche abgebrochen“, sagt der Sprecher.

Abbruch am Seeufer in Bad Wiessee: Montgolfiade soll dort noch einmal stattfinden

Sodann würden die Bodenplatten der Keller „perforiert“, damit das Wasser abfließen könne. Anschließend würden die Gruben mit dem Bauschutt verfüllt, so dass ein Niveau entstehe. Dies alles solle bis Ende Januar 2020 abgeschlossen sein, sagt Heller. Somit könne die Montgolfiade - das große Ballontreffen am Tegernsee - im Februar noch einmal auf dem Gelände am Wiesseer Seeufer stattfinden. „Wir freuen uns sehr darauf“, erklärt Heller.

