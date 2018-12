Rathaus Bad Wiessee: Bringt ein Anbau endlich die Lösung?

Der Umbau des Wiesseer Rathauses bereitet den Gemeinderäten Kopfzerbrechen. Ziel ist es, den Sitzungssaal zu retten und trotzdem Platz fürs Bauamt zu schaffen. Jetzt kam eine völlig neue Idee auf den Tisch.

Bad Wiessee– Die simple Skizze, die der amtierende Bürgermeister Robert Huber (SPD) am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung präsentierte, war das Ergebnis langer Grübeleien innerhalb der Wiesseer Rathaus-Verwaltung. „Wir haben uns gefragt: Wie bringen wir die Kuh vom Eis?“, erklärte Huber. Denn klar ist: Die Mitarbeiter der Bauverwaltung und des technischen Bauamts wollen nicht länger in den beengten Büroräumen im Dachgeschoss verbleiben. Daran würde auch ein kompletter Umbau, wie er zuletzt von Architektin Dorothea Baur geplant und konzipiert worden war, nichts ändern. Zugleich will ein Teil des Gremiums – vorrangig die CSU-Fraktion – einen Umbau des Sitzungssaals in Büroräume unbedingt vermeiden.

Um die Interessen unter einen Hut zu bringen, wird nun ein Anbau auf der Westseite des Rathauses, also zu den Parkplätzen hin, ins Auge gefasst. Allerdings würde die bauliche Erweiterung deutlich kleiner ausfallen, als die große Lösung, die in der Vergangenheit aus Kostengründen bereits verworfen worden war. Die Skizze Hubers zeigte einen erdgeschossigen Flachbau, auf dem wiederum eine Terrasse entstehen könnte, die vom Sitzungssaal aus zugänglich wäre.

„Wir haben so gut wie keinen Umgriff am Rathaus“, meinte der Interims-Bürgermeister. Die Lösung hätte also auch den Vorteil, dass künftig Hochzeitsgesellschaften nach den Trauungen im Saal noch auf der Terrasse verweilen könnten. Darunter würden laut Plan die dringend benötigten Büroräume fürs Bauamt entstehen. Huber rechnet hier mit Baukosten in Höhe von rund 700.000 Euro. Wermutstropfen: Durch den Anbau würden etwa sechs Parkplätze hinterm Rathaus wegfallen.

Dennoch nahmen die Gemeinderäte die Idee größtenteils mit Wohlwollen auf. „Das ist eine prima Lösung. Da entstehen vernünftige Büros“, meinte Klaudia Martini (SPD). Und auch Birgit Trinkl (FWG/Wiesseer Block) befand, dass der Vorschlag wesentlich mehr Vorteile habe als Nachteile. „Hier sind viele Punkte gut gelöst.“ Fraktionskollege Fritz Niedermaier bezeichnete den Vorschlag als „sehr charmant“ und drängte zudem auf eine baldige Umsetzung. Er persönlich glaube den Mitarbeitern der Bauverwaltung, wenn diese sagten, dass im Dachgeschoss keine vernünftigen Arbeitsplätze zu schaffen seien. „Ich muss mich doch auf die Leute verlassen, die seit Jahren da oben arbeiten.“ Neue Parkplätze, so der Hinweis Hubers, könnten auf dem Gelände des benachbarten Handwerkerhofs entstehen.

Nicht ganz unkritisch sah hingegen Kurt Sareiter (CSU) die Erweiterung. Zum einen würden durch den Anbau mehrere Fenster von Erdgeschoss-Räumlichkeiten zugemauert. Zum anderen wollte er geklärt wissen, ob nicht doch weitere Raumkapazitäten im vorhandenen Rathaus ausgeschöpft werden könnten. Etwa durch die Auslagerung des Kommunalunternehmens (KU).

Einen Beschluss fassten die Gemeinderäte am Ende nicht. Allerdings war man sich im Gremium einig, dass man den Vorschlag mit dem Anbau weiter verfolgen und nun eine fundierte Planung dazu bei der Architektin in Auftrag geben wolle. Auch die Parkplatzsituation solle dabei berücksichtigt werden. Für Bauamtsleiter Helmut Köckeis jedenfalls führt kein Weg an der Schaffung neuer Büroräume für seine Abteilung vorbei. Er machte im Laufe der Sitzung noch einmal klar, dass ein Verbleib im Dachgeschoss in seinen Augen auch nach einem Umbau keine Option sei: „Damit kann ich nicht leben.“

