Hubertus-Altgelt-Stiftung: Gedenken an einen großherzigen Gönner

Von: Christina Jachert-Maier

Zahlreiche Fahrzeuge konnten mithilfe der Altgelt-Stiftung gekauft werden. © privat

Die Hubertus-Altgelt-Stiftung bewirkt viel Gutes in der Region. Der Mäzen wäre kürzlich 90 Jahre alt geworden. Der Stiftungsvorstand nahm dies zum Anlass für ein Projekt-Präsentation am Sonnenbichl.

Bad Wiessee – Hubertus Altgelt feierte seine Geburtstage gerne. Geschenke machte er aber lieber anderen. Von der Großherzigkeit des Mäzens profitieren die Menschen in der Region auch nach seinem Tod vor zwölf Jahren, und das wird so bleiben. Vor Kurzem hätte Altgelt, der die letzten 20 Jahre seines Lebens am Tegernsee verbracht hat, seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Ein Datum, das Anton Lentner, Vorstandsvorsitzender der Altgelt-Stiftung, mit einer ganz besonderen Gedenkfeier am Wiesseer Sonnenbichl würdigte. Bei einem festlichen Treffen wurde ein Ausschnitt dessen gezeigt, was mit dem Geld aus der Altgelt-Stiftung beschafft werden konnte. Vieles davon hat einen starken Motor: Insgesamt reihten sich 13 Fahrzeuge auf dem Parkplatz auf. Einsatzfahrzeuge der Rettungsorganisationen, Vereinsbusse und auch die Schneeraupe, die der Förderverein Schneesport Tegernseer Tal braucht, um die Sonnenbichl-Piste als Trainingshang professionell zu präparieren.

Vielfältige Unterstützung

Unterstützt hat die Altgelt-Stiftung unter anderem auch den Bau der Kinderkrippen Tegernsee und Bad Wiessee, die Sanierung der Rottacher Gulbransson-Kirche, den Umbau des Orgelmuseums in Valley, die Halle der Eisratzn in Schaftlach und den behindertengerechten Umbau von Schloss Ringberg (wir berichteten).

Zum Gedenken an den Stifter hatte Lentner Vertreter der Gemeinden, Organisationen und Vereine zu dem Treffen eingeladen. Sie kamen zahlreich, auch Landrat Olaf von Löwis würdigte die Stiftung. Die Gebirgsschützen der Kompanie Gmund schossen einen dreifachen Salut, der Spielmannszug sorgte für die musikalische Begleitung.

Förderung des Ehrenamts

Hubertus Altgelt wurde in Berlin geboren, im Lauf seines Lebens zog es ihn immer weiter in den Süden Deutschlands. Seine Wahlheimat fand er am Tegernsee. Der Unternehmer hat sein gesamtes Vermögen und das seiner Vorfahren in die 2003 gegründete Stiftung eingebracht. „Seitdem ist es uns eine Ehre und eine Verpflichtung, das Vermögen der Stiftung zu bewahren und die Erträge für gemeinnützige Zwecke zu verwenden“, erklärte Lentner. Die Stiftung sei „schlank aufgestellt“: Sie besteht aus zwei Stiftungsvorständen und zwei Stiftungsräten, also fünf Personen. Gefördert werden soziale Projekte, für die sich Ehrenamtliche engagieren. „Mir und der Stiftung ist es immer wichtig, euer Ehrenamt mit den vielen geleisteten Stunden zu unterstützen“, meinte Lentner in seiner Ansprache an die Vertreter der Vereine und Organisationen.

Zusammenhalt stärken

Die Stiftung wolle Mittel zur Verfügung stellen, mit denen die Aufgaben besser gelingen, mehr Freude machen und die Jugend ansprechen: „Denn ohne Ehrenamt, Jugend und Nachwuchs würde unser Sozialsystem sehr leiden.“ Der Stiftung sei es wichtig, nicht nur einzelne Projekte, sondern den Zusammenhalt insgesamt zu fördern.