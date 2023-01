Frist für Nutzung des Abwinkler Hofs verlängert - Geflüchtete dürfen bis Ende März bleiben

Von: Christina Jachert-Maier

Der Abwinkler Hof soll kernsaniert werden. Aber bis es wirklich losgeht, dürfen dort Ukraine-Flüchtlinge wohnen – derzeit 54 Menschen. Die Frist für den Auszug wurde jetzt bis Ende März verlängert.

Bad Wiessee – Hotel Seegarten, Josefheim, Abwinkler Hof: drei Gebäude, die für Hilfsbereitschaft stehen. Ihre Eigentümer stellen sie der Gemeinde Bad Wiessee zur Freude von Bürgermeister Robert Kühn für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen zur Verfügung. Die Vorzeichen sind jeweils die gleichen. Die Häuser sind alt und würden ansonsten derzeit leer stehen. Für jedes gibt es neue Pläne, die noch heuer angepackt werden sollen. Insgesamt leben 90 Geflüchtete aus der Ukraine, zum größten Teil Mütter mit Kindern, in den drei Häusern. Und die Uhr tickt. „Ich denke, dass wir bis zum Sommer wahrscheinlich alle Unterkünfte räumen müssen“, sagt Karen Lange. Die Rathaus-Mitarbeiterin ist von der Gemeinde Bad Wiessee als Flüchtlingsbetreuerin eingesetzt. Im Ortsgebiet wohnen aktuell 154 Menschen aus dem Kriegsgebiet, viele auch in Ferien- oder nicht genutzten Zweitwohnungen. „Für die sind wir als Gemeinde zuständig, nicht das Landratsamt“, erklärt Lange. Weil es sehr viel zu tun gibt, bekommt sie inzwischen halbtags Unterstützung von einer Kollegin, Tanja Musiol.

Abwinkler Hof ist die größte Flüchtlingsunterkunft

Der Abwinkler Hof ist die größte Flüchtlingsunterkunft in Bad Wiessee. Zu Spitzenzeiten wohnten dort 66 Ukrainer. Das Gebäude gehört mitsamt dem angegliederten denkmalgeschützten Fischerhäusl und dem Umgriff seit Ende 2020 der Firma Patrono Projekt aus Grünwald. Im Juni 2022 hatte Geschäftsführer Alexander Khayat seine Pläne zur Sanierung des Hauses und dreier Neubauten im Gemeinderat vorgestellt. Ziel ist die Schaffung von 20 bis 24 Ferienwohnungen. Die Nutzung als Flüchtlingsheim war bis Februar gesichert, jetzt wurde die Frist bis Ende März verlängert.

Eine gute Nachricht für die Bewohner und die Gemeinde Bad Wiessee. Jeder zusätzliche Tag verschafft Luft für die Suche nach neuen, dauerhaften Unterkünften. „Da ist die Lage bei uns einfach sehr schwierig“, weiß Lange.

Gemeinde Bad Wiessee leistet vielfältige Starthilfe

Die Gemeinde tut viel dafür, den Geflüchteten Starthilfe zu geben. Zentrale Anlaufstelle ist noch immer das Bürgerstüberl. Schon seit Mitte März 2022 dienen die Räume allein der Ukraine-Hilfe. Die Treffs einheimischer Gruppen, die früher dort stattfanden, haben dank der Unterstützung von Pfarrerin Sabine Arzberger im evangelischen Pfarrsaal Aufnahme gefunden. „Für die Gruppen gibt’s keine Einschränkungen“, versichert Lange.

Zu Beginn wurden im Bürgerstüberl vor allem Lebensmittel für die Neuankömmlinge verteilt und gemeinsam gekocht. Inzwischen gehen die Geflüchteten entweder zur Arbeit oder erhalten Sozialhilfe, ihre Lebensmittel können sie selbst kaufen. Aber das Bürgerstüberl wird jetzt für die Deutschkurse gebraucht, die dort laufend stattfinden. Es sind Ehrenamtliche, die dort unterrichten. „Ohne unsere Helfer wären wir aufgeschmissen“, sagt Lange. 16 Ehrenamtliche gehören zum harten Kern, der Sprachunterricht anbietet, aber auch auf andere Weise hilft.

Ehrenamtliche geben Sprachkurse

Zu den Kursen kommen in erster Linie Erwachsene, aber auch Jugendliche, die zusätzlich zum Unterricht in der Schule Unterstützung brauchen. Bücher und Unterrichtsmaterial hat Lange mit Hilfe von Spenden beschaffen können. Die Kurse fanden zuerst in der Grundschule statt, berichtet Lange. Organisatorisch war dies nicht ganz einfach. „Aber im Bürgerstüberl ist es perfekt“, findet Lange. Sie schließt die Räume morgens auf und abends wieder zu. Tagsüber steht das Stüberl uneingeschränkt für Kurse und als Treffpunkt zur Verfügung. Probleme gab’s noch nie. „Die Räume sind immer geputzt und picobello“, berichtet Lange. Dafür sorgten die Ukrainerinnen selbst. Auch in den Flüchtlingsunterkünften gebe es funktionierende Putz- und Waschpläne: „Wir haben da überhaupt keine Probleme.“

Mit viel Engagement sucht die Rathaus-Mitarbeiterin nach individuellen Lösungen für die von ihr Betreuten. Viele sprechen inzwischen gut deutsch, gehen zur Arbeit, die Kinder haben Ferienjobs. Auch wenn die beiden Hotels und das Josefheim wohl nicht mehr lange zur Verfügung stehen, hätten sie doch sehr geholfen, weiß Lange: „Wir konnten dort dann ein ganzes Jahr lang Flüchtlinge unterbringen, das ist wirklich gut.“