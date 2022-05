Gemeinde Bad Wiessee investiert nun doch in Spielarena

Von: Gabi Werner

Die Außenfassade der Spielarena ist marode. Erste Vorarbeiten zur Verschönerung haben bereits begonnen. © Stefan Schweihofer

Von außen macht die Wiesseer Spielarena einen stark maroden Eindruck. Um renovieren zu können, hatte der Pächter einen Spendenaufruf gestartet. Mit wenig Resonanz. Nun springt die Gemeinde in die Bresche.

Bad Wiessee – „Die Ostseite ist am scheußlichsten“, sagt Sepp Niedermayer und seufzt. Die Halle an der Wilhelminastraße, in der seine Spiel- und Sportarena untergebracht ist, gehört der Gemeinde Bad Wiessee. Erst im Frühjahr 2021 hatte Bürgermeister Robert Kühn den Pachtvertrag mit Niedermayer bis April 2026 verlängert. Der Pächter hat somit eine längerfristige Perspektive. Die Botschaft damals lautete aber auch: Die Gemeinde werde für Umbauten oder Schönheitsreparaturen kein Geld in die Hand nehmen.

Bürgermeister Kühn: Wollen bürgerschaftliches Engagement honorieren

Nun tut sie es doch. Nachdem der Aufruf Niedermayers an die Bevölkerung, die Verschönerung der Spielarena mit Tatkraft und finanziellen Mitteln zu unterstützen, nur bedingt Gehör fand, habe die Gemeinde zugesagt, die Sanierung mit einem gewissen Betrag zu unterstützen, erläutert Rathaus-Chef Kühn. Eine genaue Summe nennt er nicht. Aber: „Wir wollen damit das bürgerschaftliche Engagement honorieren.“ Denn immerhin haben sich auf den Aufruf Niedermayers hin 14 Unterstützer gemeldet, die dem Projekt mit ihrer handwerklichen Arbeit auf die Sprünge helfen wollen.

Bürgermeister Robert Kühn (l.) und CSU-Sprecher Florian Sareiter (r.) wollen den Spielarena-Pächter Sepp Niedermayer nicht im Regen stehen lassen. © Gemeinde Bad Wiessee

Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Gemeinde nun doch in die Verschönerung der Halle investiert und auch Leistungen des Bauhofs in Aussicht stellt: Die Spielarena liegt mitten im Badeviertel der Gemeinde, die heuer im Sommer noch dazu das 100-jährige Jubiläum als Kurort feiert. Eine hässliche Fassade passt nicht ins Bild.

Spielarena-Pächter rechnet mit Kosten in Höhe von rund 25.000 Euro

Um die Optik seiner Spielarena auf Vordermann bringen zu können, rechnet Niedermayer mit Kosten um die 25.000 Euro. „Wir haben vor, die Nordseite – wo nötig – mit neuen Brettern zu versehen und die darunter liegende Isolierung aufzufüllen.“ Anschließend werde die unansehnliche Holzverkleidung mit Profilblechen ausgestattet, erläutert der Pächter. Bei der Ostseite, die aktuell hauptsächlich aus verfärbten Lichtplatten besteht, sollen diese größtenteils ausgetauscht werden. Dass sich die Gemeinde nun doch finanziell engagiert – auszugehen ist wohl von einem fünfstelligen Betrag – habe ihn „freudig überrascht“, sagt Niedermayer.

CSU-Fraktion im Gemeinderat hatte finanzielle Unterstützung angestoßen

Angestoßen hatte dieses Engagement die CSU-Fraktion im Gemeinderat mit ihrem Sprecher Florian Sareiter. Die CSU hatte schon in der Vergangenheit, als die Existenz der Spielarena mehrfach auf der Kippe stand, immer wieder für eine Aufrechterhaltung des Angebots plädiert. „Die Historie ist lang und hat sich immer wieder zum Glücklichen gewendet“, sagt Sareiter. Deshalb sei er nun auch mit der Bitte an die Gemeinde herangetreten, „als Verpächterin mit gutem Beispiel voranzugehen“ und die Sanierung zu fördern. Zugleich hofft man, weitere Unterstützer für die Aktion zu begeistern. Große und kleine Geldspritzen sowie Rat und Tat von Fachleuten seien „höchstwillkommen“, betont Niedermayer.

Weitere Unterstützer können sich melden

Kleinere Vorarbeiten an der Spielarena haben bereits begonnen. Der Pächter hofft, trotz der derzeit nur schwer kalkulierbaren Materialkosten und langer Lieferfristen die Maßnahmen bis Ende August abgeschlossen zu haben – „als Teamleistung“. Wer den Betreiber der Spielarena unterstützen möchte, kann sich unter der Rufnummer 01 78 /4 72 33 51 melden oder eine Spende auch direkt auf das Sonderkonto Niedermayers bei der Raiffeisenbank Gmund (IBAN: DE 83 7016 9383 0100 9516 76) überweisen.

