Gemeinde Bad Wiessee lässt SME abblitzen: Baugenehmigung wird nicht verlängert

Gremium lehnt Antrag geschlossen ab

Das Tischtuch zwischen der Gemeinde Bad Wiessee und SME ist endgültig zerschnitten: Geschlossen lehnte der Gemeinderat eine Verlängerung für die Baugenehmigung auf dem alten Jodbad-Areal ab. Der CSU-Sprecher bezeichnete den damaligen Handel als „größten Fehler der vergangenen Legislatur“.

Bad Wiessee – Florian Sareiter nahm kein Blatt vor den Mund, als er am Donnerstag (23. März) in der Gemeinderatssitzung in die Vergangenheit schweifte. Der Verkauf des alten Jodbad-Areals an die Schweizer Firma Sports Medicine Excellence Group (SME) – zustande gekommen gegen die Stimmen seiner Fraktion – sei ein Riesenfehler gewesen, sagte der CSU-Sprecher. Sowohl die Modalitäten im Optionsvertrag als auch der Kaufpreis seien falsch verhandelt worden. Sareiter sprach von einem „spekulativen Kauf“ seitens SME und warf der Firma reines Kalkül vor. „Das war alles sehr vorausschaubar“, sagte Sareiter, der von Beginn an zu den größten Skeptikern gehörte, was die Schweizer Investoren betraf. Er machte eine bittere Rechnung auf: Von dem Verkaufserlös in Höhe von 7,7 Millionen Euro blieben der Gemeinde nach Abzug der Steuern und der Kosten für den Abriss des alten Bades gerade einmal zwei Millionen übrig – „das war’s“.

CSU-Sprecher Sareiter kündigt klipp und klar seine Ablehnung an

Auf den Tisch kam das ganze Dilemma deshalb, weil die Baugenehmigung für das nie realisierte Hotelprojekt samt Medizinzentrum aus dem Jahr 2017 ausläuft. SME hatte eine Verlängerung beantragt. Sareiter kündigte klipp und klar an, diesem Antrag nicht zuzustimmen. Das bringe niemandem etwas, außer vielleicht SME selbst.

+ Damals war man noch zuversichtlich. Anfang 2018 wurde der Verkauf des alten Jodbad-Grundstücks an SME besiegelt: (v.l.) die Investoren-Vertreter Felix Penner und Florian Kamelger, der damalige Bürgermeister Peter Höß und sein Stellvertreter Robert Huber. © Archiv Thomas Plettenberg

Anwalt der Gemeinde bestätigt: Baurecht macht Grundstück „deutlich wertvoller“

Das bestätigte im Laufe der Sitzung auch Peter Bachmann, Anwalt der Gemeinde. Mitsamt Baurecht sei das Grundstück „deutlich wertvoller“, erläuterte er auf Nachfrage aus dem Gremium. Der Verkauf wäre für SME also profitabler, ein Käufer wohl leichter zu finden. Diese Chance jedoch hat Geschäftsführer Florian Kamelger auch bisher nicht genutzt. Selbst in der Niedrigzinsphase sei nichts passiert, bemerkte Bachmann. „Ich verstehe seine Taktik nicht.“

Trotz leiser Bedenken, sich mit einer Ablehnung des SME-Antrags möglicherweise „ins eigene Knie zu schießen“ (Johannes von Miller, Grüne), weil es ja letztlich darum gehe, schnellstmöglich einen neuen Partner für das Grundstück zu finden, waren die Gemeinderäte nicht willens, SME noch einmal entgegenzukommen. „Was uns zugesagt wurde, ist nicht passiert“, sagte Bernd Kuntze-Fechner (SPD). Er sehe daher keinen Grund, die Baugenehmigung zu verlängern. „Wir müssen schauen, dass wir für unseren Ort ein Ergebnis erreichen – mit diesem Partner aber nicht mehr“, machte Kuntze-Fechner deutlich.

Fraktionskollege Benedikt Dörder sah das ähnlich („ich sehe da überhaupt keine Basis mehr“), und Wilhelm Dörder von der FWG wünschte sich ein deutliches Abstimmungsergebnis und damit ein klares Signal an SME.

Bürgermeister Kühn: „Ein Zeichen, dass wir so nicht mit uns umgehen lassen“

Obwohl Bürgermeister Robert Kühn (SPD) die Bedenken des Gemeinderatskollegen von Miller nachvollziehen konnte und das Ziel der Gemeinde ganz klar sei, „dass dieser Fleck so schnell wie möglich den Besitzer wechselt“, sprach sich auch der Rathaus-Chef gegen eine Verlängerung der Baugenehmigung aus. Kühn wertete dies „als Zeichen an Herrn Kamelger und an alle künftigen Investoren, dass die Gemeinde Bad Wiessee so nicht mit sich umgehen lässt.“

Verlängerung der Baugenehmigung für SME: Landratsamt hat das letzte Wort

Mit 18:0 lehnte der Gemeinderat am Ende den Antrag der Firma SME auf Verlängerung der Baugenehmigung ab. Wie Bachmann erläuterte, hat das letzte Wort allerdings das Landratsamt Miesbach als Baugenehmigungsbehörde. Das Landratsamt könnte das gemeindliche Einvernehmen theoretisch ersetzen, falls es zu der Auffassung kommt, dass die Genehmigung rechtswidrig verweigert wurde.

Tennisplatz-Grundstück hat Gemeinde bereits zurückgewonnen

Zudem bleibt Kamelger die Möglichkeit, sich per Klage gegen die Ablehnung zu wehren. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die zerstrittenen Parteien vor Gericht treffen. Erst kürzlich hat die Gemeinde einen Prozess gegen SME gewonnen, bei dem es um die Rückgabe der Tennisplatz-Grundstücke ging. Laut Urteil muss das Schweizer Unternehmen zumindest diese Teilfläche wieder an die Gemeinde herausrücken.

