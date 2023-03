Geprägt von großen Investitionen: Bad Wiessee verabschiedet einstimmig 42,5 Millionen-Haushalt

Von: Gabi Werner

Der Neubau der Kita neben der Grundschule ist die größte Investition, die Bad Wiessee im Haushaltsjahr 2023 zu schultern hat. © Thomas Plettenberg

Investitionen wie der Bau der neuen Kita oder die Sanierung der Post belasten den Wiesseer Haushalt schwer. Dennoch hatte der Gemeinderat am Finanzwerk nichts auszusetzen. Der Rathaus-Chef sprach von einem „Bürger-Haushalt“.

Bad Wiessee – Kämmerer Franz Ströbel – ein Mann der mahnenden Worte – war mit dem Haushalt diesmal sichtlich zufrieden. Die Altschulden seien fast getilgt, in Bad Wiessee werde gut gewirtschaftet, bilanzierte er im Gemeinderat, als es um die Verabschiedung des 42,5 Millionen schweren Haushalts ging. Geprägt ist er vor allem von den Investitionsmaßnahmen. An erster Stelle steht hier der Neubau von Kindergarten und Kinderkrippe, der heuer mit 7,85 Millionen Euro zu Buche schlägt, gefolgt von der insgesamt rund 20 Millionen Euro teuren Rundumerneuerung des Gasthofs Zur Post, für die zunächst Teilkosten in Höhe von drei Millionen eingeplant sind. Auch die Restkosten für den Abbruch des Badeparks belasten den aktuellen Haushalt – und zwar mit rund 1,7 Millionen Euro. All das macht heuer eine Neuverschuldung von knapp elf Millionen Euro nötig. „Es stehen aber Projekte dahinter, die notwendig sind“, betonte Ströbel. Der Haushalt sei ausgeglichen und seitens des Landratsamtes genehmigungsfähig.

Spielbankabgabe: Bestes Ergebnis seit Eröffnung des Casinos in Bad Wiessee

Zu verdanken ist dies auch einer wieder erstarkten Einnahmequelle: Die Wiesseer Spielbank erzielte im Jahr 2022 ein Rekordergebnis von 33,5 Millionen Euro, was wiederum rund 4,5 Millionen Euro an Spielbankabgabe in den Gemeindesäckel spülte. Dies ist laut Haushaltsbericht „das beste Ergebnis seit Eröffnung der Spielbank Bad Wiessee“.

Die zweite Haupteinnahmequelle ist die Beteiligung an der Einkommensteuer. Hier lagen die Einnahmen im vergangenen Jahr bei etwa 3,3 Millionen Euro. Insgesamt machten sich die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen und ein Rückgang bei der Kreisumlage um 1,3 Millionen Euro – zustande gekommen aufgrund des schlechteren Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2021 – auch bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt bemerkbar: Knapp 3,4 Millionen Euro können laut Ströbel 2023 zugeführt werden. „Darüber wären manche andere Kommunen froh“, sagte er.

Hoher Schuldenstand bereitet Kämmerer Franz Ströbel Sorgen

Sorgen bereitet dem Kämmerer dagegen der Schuldenstand, der sich aktuell auf insgesamt 23,3 Millionen Euro beläuft – die Schulden des Kommunalunternehmens (KU) nicht mit eingerechnet.

Bürgermeister Robert Kühn (SPD) dankte dem Kämmerer für seine Umsichtigkeit und auch die Mahnung, sich künftig rein auf die Pflichtaufgaben zu besinnen. Kühn betonte aber auch, dass im vergangenen Haushaltsjahr von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von rund 8,2 Millionen Euro kein einziger Euro beansprucht worden sei. „Das gibt uns einen Puffer für die nächsten Jahre“, meinte Kühn. Er nannte das Finanzwerk aufgrund der vielen Investitionen zum Wohle der Wiesseer einen „Bürger-Haushalt“.

Gemeinderäte loben „exzellenten“ und „guten“ Haushalt von Bad Wiessee

Viel Lob für die Arbeit des Kämmerers gab es auch seitens der Gemeinderäte. So sprach Thomas Erler (CSU) von einem „exzellenten Haushalt“, mit dem man zumindest für den Moment auf der sicheren Seite sei. Sein Fraktionskollege Kurt Sareiter, für den es bereits die 39. Haushaltsdebatte war, zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Das kann man als guten Haushalt bezeichnen.“

Nicht allein bei einer positiven Bewertung belassen wollte es CSU-Sprecher Florian Sareiter. Er äußerte Bedenken wegen des zu erwartenden hohen Schuldenstands der Gemeinde. Am Ende des Jahres, so Sareiters Prophezeiung, werde Bad Wiessee eine Schuldenlast von insgesamt 42 Millionen Euro zu tragen haben. „Das ist absolut an der oberen Grenze.“ Man müsse die Projekte künftig noch genauer priorisieren, forderte der CSU-Sprecher: „Dazu wünsche ich uns ein glückliches Händchen.“

Gemeinderat stimmt geschlossen für den Haushalt 2023

Johannes von Miller (Grüne) betonte, dass es der Gemeinde gelungen sei, einen Großteil der Altschulden abzubauen. Er wolle daher positiv nach vorne schauen. Die Schulden seien ein „gewaltiger Batzen“ – „aber wir werden das sicher stemmen“. Unterdessen wies Bernd Kuntze-Fechner (SPD) darauf hin, dass den Schulden auch ein stattliches Vermögen gegenüber stehe, dass man dadurch geschaffen habe. Am Ende stellte sich der Gemeinderat geschlossen hinter die Finanzplanung: Mit 18:0 stimmte er für den Haushalt 2023.

