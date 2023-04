Gerissenes Reh neben beliebtem Wanderweg: Polizei verdächtigt wildernde Hunde

Aussichtspunkt Prinzenruh

Mutmaßlich schlugen im Tegernseer Tal erneut wildernde Hunde zu: Unweit eines Wanderwegs über Bad Wiessee lag kurz vor den Feiertagen ein getötetes Reh.

Bad Wiessee - Im Februar ein gerissenes Reh am Riederstein oberhalb von Tegernsee, Ende März ein zu Tode gebissener Jungfuchs bei Rottach-Egern, und jetzt abermals ein getötetes Reh in Bad Wiessee: Streunende Hunde setzen dem Wildbestand im Tegernseer Tal derzeit schwer zu. Der jüngste Fall in Bad Wiessee kurz vor den Feiertagen ist zwar nicht zweifelsfrei wildernden Hunden zuzurechnen, die Polizei Bad Wiessee geht aber davon aus.

Wie die Polizei mitteilt, informierte ein Bürger aus Bad Wiessee am Karsamstag die Polizeidienststelle über ein offenbar gerissenes Reh, dessen Kadaver unweit eines beliebten Höhenwanderwegs lag. Der Fundort befindet sich unweit des Aussichtpunktes Prinzenruh oberhalb von Bad Wiessee. Der Mitteiler hatte die Information nach eigener Aussage von einer Bekannten und belegte die Nachricht mit Fotos. Das verendete Reh war auf den Bildern bereits stark angefressen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Tier bereits vor den Feiertagen, vermutlich von Mittwoch (5. April) auf Donnerstag (6. April), getötet worden war. Der verständigte Jagdpächter konnte nach der Benachrichtigung am Karsamstag nur noch die Wirbelsäule des Rehs vorfinden. Andere Tiere hatten offenbar am Kadaver gefressen.

Der Jagdpächter erstatte Anzeige gegen „Unbekannt“. Die Polizei geht davon aus, das ein oder mehrere frei laufende Hunde das Reh gerissen haben. Wer hat am Mittwoch oder Donnerstag Beobachtungen im Bereich des Wanderwegs gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 22 / 98 780 bei der Polizei Bad Wiessee zu melden.

Erst Ende März hatte ein Fall für Aufsehen gesorgt, als in Unterwallberg (Gemeinde Rottach-Egern) ein Jungfuchs von drei nicht angeleinten Jagdhunden zu Tode gebissen worden war. Die Hundebesitzerin gab sich selbst als Jägerin aus. Wenige Wochen davor im Februar hatte ein streunender Hund am Riederstein bei Tegernsee ein Reh gehetzt und getötet.

