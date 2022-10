Gerüstet für weiteren Klageweg

Nach Urteil zur Saurüsselalm: Anträge zu Berufungsklagen liegen vor - Bauausschuss befasst sich mit der Alm

Von Gerti Reichl schließen

Noch ist nicht entschieden, ob der Streit um die Saurüsselalm vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erneut aufgerollt wird. Die Anwälte des Vereins zum Schutz der Bergwelt und von Saurüsselalm-Inhaber Franz Haslberger haben ihre Berufung jedenfalls ausführlich begründet und vorgelegt. Und auch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal bezieht Stellung.

Bad Wiessee – Es wird weiter viel gefeiert, aber auch viel geredet über die Saurüsselalm des Unternehmers Franz Haslberger. Und es wird weiter gestritten. Nach der Vor-Ort-Verhandlung im Juni und dem anschließenden Urteil des Verwaltungsgerichts bleiben sowohl der Kläger, der Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB), als auch der beigeladene Bauherr Franz Haslberger, auf dem Klageweg. Beide Parteien haben Berufung eingelegt gegen das Urteil. Ob sie zugelassen wird, ist noch nicht entschieden. Nicht nur der Verein, auch die Anwälte Haslbergers haben inzwischen ihre Anträge ausführlich begründet. Das teilt Andreas Spiegel, Pressesprecher des Verwaltungsgerichtshofs mit.

Urteil zur Saurüsselalm: Schutzgemeinschaft verteidigt weiteren Klageweg

Nachdem VzSB-Vorsitzender Lorenz Sanktjohanser bereits ausführlich gegenüber der Tegernseer Zeitung dargelegt hatte, warum das Urteil in vielen Belangen nicht nachvollziehbar sei, bezieht jetzt auch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) Stellung. Sie steht voll hinter dem Verein und unterstützt ihn auch finanziell im Rechtsstreit – was angesichts knapper Kassen der auf Spenden angewiesenen Schutzgemeinschaft offenbar keine einfache Entscheidung war. In ihrem aktuellen Rundbrief an die Mitglieder macht SGT-chefin Angela Brogsitter-Finck die Entscheidung zum Thema bekannt und bezieht sich anlässlich des 50. Jubiläumsjahrs der SGT auf die Gründungsmitglieder. Diese hätten schon vor 50 Jahren für die „bedrohte Schönheit des Tals“ sensibilisiert und das die Region keineswegs als Spielwiese für Makler- und Grundstücksspekulanten sowie Gewinnmaximierer gesehen. Es sei eine Verpflichtung, das Tal vor dem völligen Ausverkauf und der stetig anwachsenden Kommerzialisierung zu bewahren.

Damit würden Türen aufgestoßen für weitere maßlose Luxus-Projekte in der heimischen Bergwelt.

Genau aus diesem Grund habe die SGT entschieden, gemeinsam mit dem Verein zum Schutz der Bergwelt den Antrag auf Zulassung der Revision zu stellen. Denn: Es sei nicht, wie genehmigt, eine einfache Almwirtschaft zur Versorgung von Wanderern entstanden, „sondern eine exklusive Luxus-Destination mitten im Landschaftsschutzgebiet.“ Das Urteil trage „skandalhafte Züge“ und lasse kaum eine andere Wahl, als dagegen in Revision zu gehen. Denn damit würden Türen aufgestoßen für weitere maßlose Luxus-Projekte in der heimischen Bergwelt.

Zitiert wird auch VzSB-Vorsitzender Sanktjohanser, der findet: „Was mit der Söllbachaualm passiert, setzt Maßstäbe für die Zukunft und die weitere Entwicklung des Tegernseer Tals.“ Nach Ansicht der SGT ist die momentan größte Gefahr, „dass sich kapitalstarke Investoren vom vielfach bereits versiegelten Tal auf unsere wertvolle Bergwelt verlagern.“

Anträge auf Berufung nach Saurüsselalm-Urteil: Begründungen liegen vor

Die Anträge zur Berufung liegen dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof also vor, und es ist viel Papier, das nun geprüft werden muss, ehe die Berufung überhaupt zugelassen werden kann. Im Namen des VzSB begründet Anwältin Anja Schilling (Baumann Rechtsanwälte, Würzburg) ihren Berufungsantrag und legt darin ausführlich dar, warum ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils erhoben werden und warum der Verein dabei bleibt, gegen die Baugenehmigung zum Umbau und zur Nutzungsänderung von einer landwirtschaftlichen Almhütte zu einer gastronomischen Almhütte und zur Errichtung eines Nebengebäudes zu klagen.

Die Haslberger-Anwälte der Münchner Kanzlei Labbé & Partner halten die Berufung nicht nur für zulässig, sie begründen ebenfalls, warum das Urteil fehlerhaft sei. Vor allem aber sei das Klagerecht der Kläger eigentlich „verwirkt“ gewesen, weil diese über lange Zeit untätig geblieben seien. Da bei verschiedenen Ministerien interveniert worden sei, wäre auch die Erhebung einer Anfechtungsklage zuzumuten gewesen, heißt es in der Begründung, die unserer Redaktion vorliegt. Die Anwälte gehen auch auf die vom Gericht gekippten 15 Sonderveranstaltungen ein. Ohne die würde es „keine wirtschaftlich tragfähige Nutzung“ der Alm geben, heißt es darin. Zudem sei ein großer Teil der Investitionen bereits darauf abgestellt worden, als die Teilbaugenehmigung erteilt wurde. Ausführlich wird die Privilegierung begründet, wobei die Anwälte mit der Ankündigung überraschen, dass die derzeit in Bau befindliche Söllbachklause „allein als Abendlokal“ geplant sei. Bekanntlich hatte das Gericht die Saurüsselalm auch wegen der Nähe zum Bauern in der Au und zur Söllbachklause nicht als privilegiert eingeordnet. Die Anwälte führen außerdem aus, dass die Alm – ein durch das Landesamt für Denkmalpflege bestätigter historischer Almstandort – auch zum Erhalt der Kulturlandschaft diene.

Saurüsselalm: Nachträgliche Genehmigungen beschäftigen den Bauausschuss

Es bleibt spannend. Am Donnerstag (27. Oktober, 19 Uhr im Rathaus) wird sich der Wiesseer Bauausschuss konkret mit der Saurüsselalm befassen. Die Mitglieder müssen entscheiden, ob sie die ohne Genehmigung errichtete und auf Metallpfosten ruhende Markise nachträglich gutheißen und auch ihr Okay geben, dass die Terrasse um 22,01 Quadratmeter größer gebaut wurde als genehmigt. Sie misst aktuell 87 Quadratmeter. Bauamtsleiter Anton Bammer will auch die „Tanzbühne“ zur Sprache bringen, die entgegen der Aussage von Saurüsselalm-Inhaber Franz Haslberger nichts mit einer „Fahrradabstellfläche“ zu tun hat. „Die Tanzbühne wurde gebaut, aber nicht also solche beantragt“, schickt Bammer der vermutlich spannenden Debatte voraus.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr