Neuer Geschäftsführer für Wiesseer Jodschwefelbad: Gemeinde-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger übernimmt

Von: Christina Jachert-Maier

Hilmar Danzinger, Geschäftsleiter der Gemeinde Bad Wiessee. © privat

In schwierigen Zeiten hatte Helmut Karg als externer Spezialist die Geschäftsführung des Wiesseer Jodschwefelbads übernommen. Sein Managervertrag endet jetzt. Neuer Geschäftsführer wird Gemeinde-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger.

Bad Wiessee – Erst in der jüngsten Sitzung des Wiesseer Gemeinderats hatte Helmut Karg seinen Bericht vorgelegt. Das Jodbad kommt nur langsam in Schwung und schreibt immer noch tiefrote Zahlen. In öffentlicher Sitzung hatte CSU-Sprecher Florian Sareiter gefordert, neue Wege einzuschlagen.

In nicht öffentlicher Sitzung entschied das Gremium anschließend, die Geschäftsführung Hilmar Danzinger zu übertragen, dem Geschäftsleiter der Gemeinde. Ein Schritt, der lange vorbereitet war, wie Bürgermeister Robert Kühn (SPD) versichert. Es handle sich mitnichten um eine kurzfristige Reaktion auf die heftige Kritik von Seiten Sareiters.

Umstrukturierung abgeschlossen

In einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt es: „Herr Karg wurde im Jahr 2020 von der Gemeinde beauftragt, das Unternehmen umzustrukturieren und durch die äußerst anspruchsvolle Phase der Pandemie zu führen. Dies ist bestens geglückt. Erkennbar bspw. daran, dass der laufende Monat, bezogen auf Umsatzhöhe und die Anzahl der abgegebenen Anwendungen, der erfolgreichste Monat der JSB GmbH in den letzten 10 Jahren war.“

Helmut Karg hierzu: „Die von mir durchgeführten Umstrukturierungen sind abgeschlossen und das Unternehmen ist auf einem sehr guten Weg. Es ist zudem ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2023 zu erwarten. Diese von der Gemeinde im Jahr 2020 erbetene Aufgabe habe ich sehr gerne wahrgenommen und ich bin sehr zuversichtlich, die künftige wirtschaftliche Entwicklung dieses Unternehmens betreffend .“

Helmut Karg bleibt Berater

Helmut Karg wird in seiner Funktion als Berater der Gemeinde Bad Wiessee weiterhin erhalten bleiben. Die Geschäftsführung ab 01.01.2023 wird Hilmar Danzinger übernehmen. Bürgermeister Kühn zum Wechsel der Geschäftsführung: „Es ist mir wichtig zu betonen, dass Herr Karg durch die Übernahme der Geschäftsführung der JSB GmbH zum 01.10.2020 der Gemeinde Bad Wiessee einen sehr großen Dienst erwiesen hat. Er hat die Geschäftsführung eines Unternehmens der Gesundheitsdienstleistungsbranche zu einem der ungünstigsten Zeitpunkte der letzten Jahrzehnte übernommen, wohl wissend um diesen Umstand. Die von Herrn Karg in einem Zeitraum erreichten Umstrukturierungsmaßnahmen sind als außerordentlich zu bezeichnen, weshalb Ihm mein besonderer Dank gilt.“

„Kommunikative Entspannung“ erwartet

Kühn weiter: „Eigentümer der JSB GmbH ist die Gemeinde Bad Wiessee und damit alle Bürgerinnen und Bürger. Die Vertretung der Interessen des Eigentümers übernimmt somit der Gemeinderat. Dieser hat entschieden, dass es an der Zeit wäre, unser Jod-Schwefelbad, auf dessen Heilwirkung wir alle sehr stolz sind, wieder näher an die Gemeindeverwaltung heranzurücken. Zum einen können damit wichtige Synergieeffekte stattfinden und zum anderen erhöht dies die Akzeptanz bei den Kritikern dieser Einrichtung. Ich erhoffe - oder besser: erwarte - mir von dieser Entscheidung eine deutliche kommunikative Entspannung.“

Einstimmige Entscheidung

Diese Erwartung, so Kühn, sei auch begründet: Der Gemeinderat, über alle Fraktionen hinweg, habe Danzinger gebeten, diese Verantwortung wahrnehmen zu wollen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Danzinger, der die Gemeindeverwaltung in den Augen aller Mitglieder des Gemeinderates sehr erfolgreich führe, sei hierfür die beste Wahl. „Die Übernahme von Verantwortung und die Bereitschaft zu einer deutlichen Mehrarbeit sind nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten, sondern als ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit dem Ort Bad Wiessee.“ Hierfür wolle er Danzinger seinen besonderen Dank aussprechen.