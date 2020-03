25 Teilnehmer haben bei der Bayerischen Meisterschaft der Einzelschnalzer in Bad Wiessee den besten Goaßlschnalzer ermittelt. An der Spitze wurde es ganz eng.

Bad Wiessee – Die Aufmerksamkeit, die die bayerische Meisterschaft der Goaßlschnalzer am Samstag im Hotel Zur Post in Bad Wiessee anzog, überraschte selbst die Veranstalter. Wie Florian Mehringer von den Kreuther Goaßlschnalzern, die die Meisterschaft organisierten, berichtet, war ein Vertreter der französischen Presseagentur AFP nach Bad Wiessee gereist, ausgestattet mit Stativ und Fernsehkamera, um die Veranstaltung zu filmen. Diese könnte bald im französischen Fernsehen laufen. „Ich dachte: ,Um Himmels Willen‘“, sagt Mehringer und lacht. „Ich habe gar nicht gewusst, dass Goaßlschnalzen für die französischen Medien so interessant ist.“

Goaßlschnalzen: Bayerische Meisterschaft der Einzelschnalzer - Kreuther Zweiter

Die Schnalzer nutzten die Aufmerksamkeit, um Werbung für ihre Sache zu machen. Vor rund 220 Zuschauern ließen 25 Teilnehmer zu den Liedern der sie begleitenden Musiker im Takt die Peitsche knallen. Am Ende trennten Sieger Barthl Fleck von den Alztrauner Goaßlschnalzern aus dem Landkreis Traunstein mit 136 Punkte nur 0,5 Punkte von Lokalmatador Peter Hagn aus Kreuth mit 135,5 Punkte auf Platz zwei. Dritter wurde Georg Kirchberger aus Irschenberg mit 134 Punkte. „Es war ein starkes Teilnehmerfeld“, fasst Mehringer zusammen. „Wir sind super zufrieden.“

+ Volles Haus: Rund 220 sachkundige Zuschauer wollten die besten Goaßlschnalzer sehen. Foto: Georg Kirchberger © Georg Kirchberger

Wie knapp das Ergebnis war, zeigt ein Blick auf das Bewertungssystem. Neun Werter vergeben bis zu 24 Punkte pro Schnalzer, auch halbe Punkte sind erlaubt. Der Werter, der dem Verein des Schnalzers am nächsten wohnt, setzt die Runde aus. Das höchste und das niedrigste Ergebnis werden gestrichen. Übrig bleiben sechs Ergebnisse zu maximal 24 Punkten, also höchsten 144 Punkte. Sieger Fleck kam diesem Wert mit 136 Punkten sehr nahe. Der Abstand zu Hagn hätte nicht knapper sein können.

Die Ergebnisse zeigen auch die Strategien der Schnalzer. Weil die Schwierigkeit mit in die Bewertung einfließt, setzen diese auf Tempo- und Rhythmuswechsel. Der Zweitplatzierte Hagn baute einen Walzerteil in seinen Auftritt ein. Das Publikum dankte es ihm mit viel Jubel. Bei den Wertern kam aber der Auftritt Flecks besser an, der lange und genau schnalzte, aber die etwas einfachere Musik wählte. „Wenn es so knapp ausgeht“, sagt Mehringer, „hätte auch der andere gewinnen können.“

Es war die erste bayerische Meisterschaft im Einzelschnalzen in Kreuth und die erste, seit die Schnalzer vor drei Jahren in Irschenberg zusammengekommen waren. Die Meisterschaften finden ohne festen Rhythmus statt, sondern dann, wenn ein Verein dazu einen Anlass hat. Bei den Kreuthern war es das 50-jährige Bestehen, wie eine große Tafel auf der Bühne verriet. Das französische Fernsehen wird auch diese gefilmt haben.