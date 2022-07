Graugänsen am Tegernsee droht wieder Ungemach

Von: Gabi Werner

Ungemein wohl fühlen sich die Graugänse am Tegernsee, hier am Rottacher Schorn. © Thomas Plettenberg

Die Graugänse fühlen sich wohl am Tegernsee - zu wohl, für den Geschmack vieler. Die Gemeinden Bad Wiessee und Rottach-Egern haben bei der Jagdbehörde einen Antrag auf Entnahme gestellt.

Bad Wiessee/Rottach-Egern – Kaum ist der Badesommer angelaufen, kocht auch das Thema Graugänse wieder hoch. Dass sich die Tiere am Tegernsee weiterhin wohlfühlen und rasant vermehren, räumte auch Bürgermeister Robert Kühn (SPD) bei der jüngsten Wiesseer Bürgerversammlung ein. Vor allem die großen Kothaufen, welche die Gänse ausgerechnet an beliebten Plätzen wie der Wiesseer Seepromenade, der Point in Tegernsee oder am Schorn in Rottach-Egern hinterlassen, empfinden die Menschen als störend.

Auch 2021 mussten schon einmal 19 Gänse ihr Leben lassen

„Die Gänse kommen immer gerne dorthin, wo frisch gemäht ist“, wusste Kühn zu berichten. Rücksicht auf die Arbeit des Bauhofs nehmen die Tiere dabei naturgemäß nicht. „Die machen ihr Geschäft Tag und Nacht.“ Schon einmal, im Frühjahr 2021, mussten daher 17 Gänse ihr Leben lassen – sie wurden abgeschossen.

Jagdbehörde liegen zwei Anträge zur Entnahme von Gänsen vor

Nun könnte es wieder soweit sein. Die Untere Jagdbehörde sei bereits eingeschaltet, berichtete Kühn. Und auch das Landratsamt bestätigt auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung, dass der Jagdbehörde inzwischen Anträge der Gemeinden Bad Wiessee und Rottach-Egern „zur erneuten Entnahme von Graugänsen am Tegernsee“ vorlägen. Die Behörde prüfe die Anträge derzeit und arbeite dabei mit den beiden Gemeinden, der Naturschutzbehörde sowie dem Tierschutzverein zusammen, heißt es. Details, etwa zur Zahl der potenziell zu entnehmenden Tiere, könne man derzeit noch nicht nennen.

