Große Mengen, aber kein Handel: Drogenkäufer aus Bad Wiessee verurteilt

Mehrere Hundert Gramm Marihuana sollen die beiden Wiesseer gekauft haben (Symbolfoto). © dpa

Mehrere Hundert Gramm Marihuana sollen zwei Wiesseer (35 und 30 Jahre alt) bei einem Dealer in Tegernsee gekauft haben. Vor Gericht kamen sie mit Bewährungsstrafen davon.

Bad Wiessee – Da sie im Landkreis Miesbach einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben haben sollen, mussten sich zwei Wiesseer (35 und 30 Jahre) vor dem Miesbacher Schöffengericht verantworten. Laut Anklage hatten die beiden Männer zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 in mehr als zehn Fällen Marihuana von einem Dealer in Tegernsee erworben. Meist soll es sich um Einzelmengen von 50 Gramm, zweimal um 100 Gramm gehandelt haben. Ein einmaliger Kauf von 200 Gramm wurde mit einem Preis von 1700 Euro beziffert. Darüber hinaus wurde beiden Männern ein einmaliger Kauf von vier Gramm Kokain vorgeworfen.

Die beiden Verteidiger erklärten als Ergebnis eines Rechtsgesprächs, ihre Mandanten räumten zwar den Erwerb und Besitz ein, bestritten aber, mit den Drogen gedealt zu haben. Der 35-Jährige nahm dann den Erwerb des Kokains alleine auf sich und schilderte, wie es zu den Taten gekommen war. Er habe während seiner Berufsschulzeit mit dem Cannabiskonsum begonnen, erklärte er. Zur Tatzeit habe er bereits sehr viel gebraucht. „Nach dem Aufstehen habe ich ein, zwei Joints geraucht, bevor ich zur Arbeit gegangen bin“, schilderte er seine Sucht. Auch Pausen während des Arbeitstages und den Feierabend habe er dazu genutzt. Sein Dealer habe ihn, auf einen Rabatt wegen der hohen Mengen angesprochen, an einen 30-Jährigen Tegernseer verwiesen. Bei diesem hätten er und sein 30-jähirger Arbeitskollege dann zum Sonderpreis „eingekauft“, meist zusammen. Zweimal sei er allein nach Tegernsee gefahren. Zuhause hätten sie das Marihuana gerecht geteilt.

Angeklagter: Durchsuchung wie „Schlag ins Gesicht“

Als eines Tages die Polizei klingelte und seine Wohnung durchsuchte, sei das „wie ein Schlag ins Gesicht“ gewesen: „Da habe ich begriffen, dass etwas in meinem Leben falsch läuft“, schilderte der 35-Jährige. Die Schwangerschaft seiner Freundin habe ihn dann endgültig neue Prioritäten setzen lassen. Auch der mitangeklagte Kollege gab an, die Durchsuchung als „Weckruf“ erlebt zu haben, nachdem er in „Spitzenzeiten“ täglich bis zu zehn Joints geraucht habe.

Der Tegernseer Dealer, mittlerweile verurteilt, geriet in seinen Angaben völlig in Widerspruch zu dem, was er bei der Polizei ausgesagt hatte. So waren es jetzt nur mehr etwa fünf statt zehn Käufen, das Kokain hatte plötzlich der ohnehin geständige 35-Jährige und nicht mehr der jüngere Kollege erworben. „Ich will die beiden nicht reinreiten, sie haben nichts gemacht“, beteuerte er. Er wolle die Angeklagten schützen, witterte Richter Walter Leitner den Grund seiner „komischen Aussage“.

Kundenliste des Dealers legt Drogenkäufe offen

Durch seine Kundenliste waren die Geschäfte der Angeklagten ans Licht gekommen, schilderte ein Polizist der Kripo Miesbach. Auf dem Mobiltelefon des 35-Jährigen hätten sich zwar Anfragen über Whatsapp gefunden, aber keine Mengenangaben und Preise. Auch sei im Chatverlauf zwischen beiden Angeklagten das Foto einer Hanfpflanze aufgetaucht mit dem Satz „Wächst und gedeiht, bald ist es so weit“.

Weil es laut Gericht trotz der großen Mengen keine Hinweise auf Handel gebe, kamen die beiden Wiesseer mit Bewährungsstrafen davon. Der 35-Jährige bekam ein Jahr und vier Monate, der 30-Jährige ein Jahr und zwei Monate. Zusätzlich müssen sie jeweils 2000 Euro an die Caritas Miesbach zahlen.

