Montgolfiade: Wir suchen die schönsten Ballon-Bilder unserer Leser

Wer macht das schönste Ballon-Foto? Anlässlich der 19. Tegernseer Tal Montgolfiade schicken wir unsere Leser wieder auf große Ballonjagd. Für die drei besten Fotos gibt‘s attraktive Preise.

Bad Wiessee - Gut 20 Heißluftballon-Teams werden heuer zur Montgolfiade in Bad Wiessee anreisen. Hinzu kommen zwei Luftschiffe, drei Special Shapes und eine ganze Reihe an Modellballonen. Genügend Motive also für ambitionierte Hobby-Fotografen. Die Tegernseer Zeitung und die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) nutzen die Gelegenheit und rufen die Besucher dazu auf, auf die Pirsch zu gehen und uns ihre schönsten Ballon-Bilder zukommen zu lassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob großer oder kleiner Ballon, ob Luftschiff oder Special Shape, ob am Boden oder in der Luft. Wir freuen uns auf viele gelungene Aufnahmen.

Wer teilnehmen möchte, mailt sein Bild in Originalauflösung einfach an die Adresse redaktion@tegernseer-zeitung.de. Bitte nennen Sie dabei Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und ein paar Infos zur Entstehung des Fotos. Die Einsender der drei besten Aufnahmen erhalten als Preis jeweils einen Gutschein für einen Besuch im Wiesseer Badepark, eine Kaffeemischung namens „Höhenrausch“ der Kaffeerösterei Felix und ein Espresso-Set.

Offizieller Beginn der Montgolfiade ist am Mittwoch, 30. Januar, mit einer Parade der Teams an der Wiesseer Seepromenade. Am Wochenende, 2. und 3. Februar, erreicht das Treffen der Balloner mit einem Kulinarikmarkt und einem großen Rahmenprogramm in Bad Wiessee seinen Höhepunkt.

