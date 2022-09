Großes Kita-Zentrum in Bad Wiessee wächst rasch

Von: Gabi Werner

Schnelle Fortschritte macht das neue Kita-Zentrum der Gemeinde Bad Wiessee neben der Grundschule. © Thomas Plettenberg

Bad Wiessee baut derzeit ein großes Kita-Zentrum. Dort entstehen 100 Kindergarten- und 60 Krippenplätze. Derzeit liegt man mit dem Projekt voll im Plan.

Bad Wiessee – Das neue Kita-Zentrum in Bad Wiessee wächst in erstaunlicher Geschwindigkeit. Derzeit werden gerade die Wände und Stützen des Obergeschosses betoniert, anschließend kommt die Decke obendrauf. Damit liege die Gemeinde mit ihrem Vorzeigeobjekt nahezu im Zeitplan, wie Bürgermeister Robert Kühn (SPD) jüngst im Gemeinderat mitteilte. „Bis Weihnachten wollen wir das Dach drauf haben“, so das erklärte Ziel.

Kita-Zentrum: Kostenrahmen kann bis dato eingehalten werden

Ebenfalls wichtig: Auch was die Finanzierung des neuen Kindergarten- und Krippengebäudes anbelangt, „liegen wir genau in der Kostenschätzung“, so Kühn. Soeben habe die Kommune die Angebote für die Fenster und Türen, die Sanitäreinrichtungen, die Elektroinstallationen und die Technik eingeholt. „Für alle Gewerke wurden mehrere Angebote abgegeben“, freut sich der Bürgermeister. Keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten. Auch Martin Brugger vom technischen Bauamt der Gemeinde spricht auf Nachfrage von einem reibungslosen Bauablauf.

160 Betreuungsplätze und neun Wohnungen fürs Personal

Mitte Juli hatte die Gemeinde den ersten Spatenstich für das neue Kita-Zentrum bei der Grundschule gesetzt. Neben Raum für insgesamt 100 Kindergarten- und 60 Krippenplätze entstehen im Dachgeschoss auch neun Wohnungen fürs Personal. Der Neubau war nötig geworden, da zum einen der Bedarf an Betreuungsplätzen explosionsartig steigt, zum anderen der bisherige Kindergarten Maria Himmelfahrt nicht mehr sanierungsfähig war.

