Großprojekt der Wiesseer Trachtler biegt auf die Zielgerade ein

Von: Gabi Werner

Regelmäßig packen die freiwilligen Helfer beim Bau der neuen Trachtenhütte im Kurpark von Abwinkl an. Ans Werk machen sich auch (v.l.) die Vorsitzenden des Trachtenvereins, Alois Fichtner und Georg Erlacher. © Steffen Gerber

Bis zum Herbst soll das Projekt vorzeigbar sein: Mit dem Bau seiner neuen Trachtenhütte in Abwinkl biegt der Wiesseer Trachtenverein auf die Zielgerade ein.

Bad Wiessee – 3800 Arbeitsstunden: So viel ehrenamtliche Zeit hat der Trachtenverein Bad Wiessee bereits aufgewendet, um sich ein neues Heim im Kurpark von Abwinkl zu schaffen. Inzwischen befinden sich Vorsitzender Georg Erlacher und seine Mannschaft auf der Zielgeraden: Außen ist die Trachtenhütte so gut wie fertig, aktuell sind Handwerker und Helfer im Inneren mit Fliesen- und Malerarbeiten beschäftigt. Zum Waldfest des Vereins am 6. August, das ebenfalls in Abwinkl stattfindet, wird es laut Erlacher zwar noch nichts mit der Fertigstellung. Bis zum Herbst sollte das neue Vereinsdomizil aber vorzeigbar sein. Erlacher ist zuversichtlich: „Das dürfte machbar sein.“

Stiftung und Gemeinde unterstützen Neubau-Projekt der Trachtler

Im April 2021 hatte der Trachtenverein das Okay des Wiesseer Gemeinderats erhalten – seither haben die Mitglieder ihr Vorhaben konsequent vorangetrieben: Bis zum Dezember war die Bodenplatte für das Gebäude mit 16 mal 9 Metern Grundfläche verlegt, Mitte Juni 2022 wurde Richtfest gefeiert. Dazwischen rührte der Verein die Werbetrommel, um Spenden für die Trachtenhütte zu akquirieren. Mit Erfolg: Neben Einzelspendern unterstützten auch die Gemeinde und die Hubertus-Altgelt-Stiftung das Projekt mit je 40.000 Euro. Eine kleine Finanzierungslücke ist dennoch geblieben. „Die Küche werden wir uns nicht gleich leisten können“, sagt Erlacher. Das gute Stück soll aus Edelstahl sein – das habe sich auch bei anderen Vereinsheimen bewährt. Der Trachtenverein hofft daher, dass sich weitere Unterstützer finden. Das Spendenkonto stehe weiterhin zur Verfügung, alle Informationen dazu gibt es online auf trachtenverein-bad-wiessee.de/spendenaufruf.

Trachtenverein stemmt Bauarbeiten zum großen Teil in Eigenregie

Die veranschlagten Kosten fürs Material in Höhe von 150.000 Euro sollen nach dem Willen des Vereins unbedingt eingehalten werden. „Wir dürften hinkommen“, meint Erlacher. Um weitere Kosten zu vermeiden, haben die Trachtler – soweit möglich – die Bauarbeiten in Eigenleistung gestemmt. Immer samstags trifft man sich in Abwinkl zum Arbeitseinsatz – durchschnittlich seien es zwischen vier und zehn freiwillige Helfer, die mit anpacken. Fast immer mit dabei: der Vorsitzende selbst. „Da hängt viel dran, das habe ich anfangs unterschätzt“, räumt Erlacher ein. Nun aber ist allmählich ein Ende des Großprojekts in Sicht, und Erlacher freut sich über jeden kleinen Fortschritt, den der Bau der Trachtenhütte macht. „Da ist man schon stolz drauf.“

Alte Trachtenhütte an der Söllbachtalstraße hat bald ausgedient

245 Mitglieder werden in der neuen Trachtenhütte in Abwinkl eine Heimat finden. Bis zur Fertigstellung nutzen die Trachtler noch die bisherige Hütte an der Söllbachtalstraße, die ihnen zu klein geworden war. Dann ist der Erbpacht-Vertrag hinfällig, das Grundstück geht zurück an die Gemeinde.

Die neue Trachtenhütte wird mit ihren rund 150 Quadratmetern fast doppelt so groß sein wie das bisherige Vereinsheim. Neben einem Technikraum, besagter Küche und zwei getrennten Toiletten steht dann auch ein ausreichend großer Probenraum zur Verfügung. Der wird dringend gebraucht, denn die Nachwuchsarbeit beim Wiesseer Trachtenverein boomt. Für Erlacher ist der Bau der zeitgemäßen Trachtenhütte ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Das Projekt, so ist er überzeugt, „wird ein gutes Ende nehmen“.

