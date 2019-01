Gute Aussichten für die Tal-Montgolfiade: Hier sind die Ballons zu sehen

21 Ballon-Teams sind bereit zum Abheben, ebenso zwei Luftschiff-Mannschaften und zehn Teams mit Modellballonen: Die 19. Tegernseer Tal Montgolfiade hat offiziell begonnen.

Bad Wiessee–21 Ballon-Teams sind bereit zum Abheben, ebenso zwei Luftschiff-Mannschaften und zehn Teams mit Modellballonen: Die 19. Tegernseer Tal Montgolfiade hat mit der Präsentation und Begrüßung der Teilnehmer am Mittwochabendan der Wiesseer Seepromenade offiziell begonnen. Die Aussichten, dass die luftigen Gefährte am Donnerstag in die Luft gehen können, sind bestens. „Wir schauen, dass alle raufkommen“, meint Peter Rie von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Auch die gebuchten Passagierflüge sollten möglich sein.

Für die kommenden Tage sind die Wetterprognosen momentan weniger günstig. „Ziemlich wackelig“ schätzt Rie die Chancen für Ballonstarts am Freitag und am Wochenende. Gesichert ist hingegen, dass es an der Seepromenade viel zu sehen und zu erleben gibt. Am Samstag öffnet die Schmankerlgasse, ab dem Nachmittag ist für Party und Unterhaltung gesorgt. Vor allem das Ballonglühen ab 19.30 Uhr dürfte viele Zuschauer anziehen. Von 17.45 bis 22 Uhr heizt die Bigband Jazzrausch den Besuchern ein. Am Sonntag gibt’s Familienspaß pur. Von 13 bis 17 Uhr findet das dritte Tegernseer Maskottchentreffen statt. Alle Infos zum Programm gibt’s online auf www.montgolfiade.de.

Die Ballonfahrer selbst haben das Terrain schon vor dem offiziellen Start erkundet. Elf Teams reisten bereits am Samstag an, viele mit der ganzen Familie. Am Sonntag hoben acht Ballone ab, die Besatzungen erlebten „wunderbare Fahrten“, wie Rie berichtet. Am Dienstag gingen sechs wendige kleine Sportballone in die Luft. Ihr Wintermärchen erlebten die Ballonfahrer, in deren Heimat meist kein Schnee liegt, auch beim Rodeln, bei Hüttenabenden und beim Luftgewehrschießen. Das von der TTT geschnürte Programm kommt bei den Ballonfahrern bestens an. Acht Tage bleiben, fünf Tage zahlen: Dieses Angebot gilt erstmals und wird fleißig genutzt. Damit stehen die Zeichen gut, dass die Teilnehmer ihr Herz an den Tegernsee verlieren und der Montgolfiade die Ballonfahrer nicht ausgehen: Viele Piloten haben ihren Nachwuchs schon dabei.

Große Ballonjagd

Unsere Zeitung und die TTT rufen zur Ballonjagd auf. Liebe Leser, mailen Sie unter redaktion@tegernseer-zeitung.de Ihre Bilder. Die Einsender der drei besten Aufnahmen erhalten je einen Gutschein für den Badepark, eine Kaffeemischung der Kaffeerösterei Felix und ein Espresso-Set.