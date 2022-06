Hat erneut ein Wolf zugeschlagen?

Von: Gerti Reichl

Teilen

Dieser Kadaver eines Rotwild-Kalbs wurde im Gebiet Bauer in der Au gefunden. © privat

Der Fund eines bis aufs Skelett abgefieselten Rotwild-Kalbs nahe des Anwesens Bauer in der Au bei Bad Wiessee sorgt für Aufregung. Für Jäger und Almbauern besteht kein Zweifel: Es war ein Wolf, der da zugeschlagen hat.

Bad Wiessee – Über WhatsApp und damit wie ein Lauffeuer hat sich Dienstag (28. Juni) und in den vorangegangenen Tagen dieses grausame Bild unter Jägern, Landwirten und Almbauern verbreitet: Ein junges Rotwild-Kalb liegt bis auf die Knochen abgefieselt auf einer Wiese. In unmittelbarer Nähe des Anwesens Bauer in der Au und damit im Revier des Freisinger Unternehmers Franz Haslberger, der gerade erst mit dem Verwaltungsgerichtsprozess um seine neu eröffnete Saurüsselalm für Gesprächsstoff gesorgt hat. Das Foto wird auch der Redaktion der Tegernseer Zeitung zugespielt, doch Haslbergers persönlicher Jäger will sich auf Nachfrage nicht zu dem Fall äußern. Ja, es gebe diesen Fund, bestätigt er nur. Und, dass er jedes „Fallwild“ ans Landratsamt melden müsse. Mehr dürfe und wolle er nicht sagen.

Wenig aufschlussreich ist auch das, was Hans Fichtner, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Bad Wiessee dazu sagt. Er könne nicht bestätigen, dass der Tierkadaver auf das Konto eines Wolfs geht, denn das Kalb könnte auch krank gewesen sein. „Möglich ist es trotzdem“, räumt er ein. Er habe aber keinerlei Hinweise von Kollegen, „und die wüssten das, wenn da ein Wolf unterwegs ist.“

Fest überzeugt von der Existenz eines Wolfs ist hingegen der Rottacher Almbauer Hans Kiening. Auf seiner Ableitenalm südlich des Risserkogels im Wallberggebiet wurden erst kürzlich drei tote Schafe gefunden, nur eines von drei weiteren vermissten Tieren ist wieder aufgetaucht – „verletzt und verstört“, wie er sagt. Dass das Landesamt für Umwelt (LfU) es nicht für nötig gefunden habe, eine DNA-Probe zu entnehmen, moniert Kiening. Dennoch sei er nach wie vor sicher, dass ein Wolf schuld sei.

Totes Rotwild-Kalb beim Bauer in der Au: „Am Morgen lag es abgefressen da“

Er wisse auch, dass noch am Vorabend des Vorfalls, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21./22. Juni, ereignet haben soll, nichts von einem womöglich kranken Tier zu sehen gewesen sei. „Am Morgen lag es abgefressen da, das wurde mir berichtet.“ Er wisse auch, dass, wohl aus Angst vor weiteren Fällen, Schafe vom Bauern in der Au ins Tal gebracht wurden. Und er wisse auch, dass sich Hirsche seit Kurzem nicht mehr aus dem Wald heraus und auf die Wiesen trauen. „Für mich sind das eindeutige Hinweise“, so Kiening. Er rechne sogar damit, dass das Tier wiederkomme.

Übrigens: Eine Auswahl wichtiger Nachrichten erfahren Sie im Tegernsee-Newsletter. Melden Sie sich hier an.

Wäre es möglich, dass es sich um ein- und denselben Wolf handelt, der mutmaßlich für die toten Schafe an der Ableitenalm verantwortlich ist? „Ein Wolf kann locker 50 Kilometer in einer Nach zurücklegen“, weiß Bezirksalmbauer Anton Maier aus Rottach-Egern. Er befürchtet weitere Fälle. „Das ist nicht Panik und Hysterie, die wir schüren, sondern purer Ernst.“ Die Almbauern seien in großer Besorgnis, „doch die hohe Politik macht nichts.“

Lesen Sie hier: Hagel trifft den Landkreis.

Ein Wolf beim Bauer in der Au? Bürgermeister Robert Kühn reagiert

Die Kommunalpolitik reagiert reagiert schon. „Aus aktuellem Anlass“ machte Bad Wiessees Geschäftsleiter Hilmar Danzinger bereits am Dienstag das Editorial von Bürgermeister Robert Kühn für die August-Ausgabe des Bürgerboten publik. Darin schreibt Kühn, dass er sich bisher nicht dazu veranlasst gesehen habe, zur Diskussion um den Wolf und die Almwirtschaft Stellung zu beziehen. Er sei sich über die Brisanz hier unmittelbar vor Ort nicht im Klaren gewesen. Nun sei er aber zu der Erkenntnis gelangt, „dass der Wolf in unseren Gefilden untragbar ist und daher dringend Abschussgenehmigungen erteilt werden müssen“, so Kühn in seinem Vorwort. „Denn sollte sich der Wolf bei uns ansiedeln, werden wir uns von der traditionellen Almwirtschaft verabschieden müssen und damit eine wichtige Kulturlandschaft verlieren, die sich seit mehreren hundert Jahren bei uns etabliert und einen großen Anteil an der touristischen Attraktivität der Region hat.“ Werde der Wolf zugelassen, sei die Sicherheit von Mensch und Tier nicht mehr gewährleistet“ Er stelle die Frage: „Wollen wir unser Tourismus-Angebot erhalten oder Platz machen für den Lebensraum Wolf?“ Für Almbauer Hans Kiening steht fest: Beim nächsten Vorfall müsse er mit Zäunen reagieren, „zum Schaden der Wanderer“.

Auch dem Landratsamt Miesbach ist der Fall bekannt. Weil der Fund nicht ans LfU gemeldet wurde, könne die Todesursache des Kalbes nicht mehr festgestellt werden, gibt Sprecherin Sophie Stadler die Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde wieder.

gr