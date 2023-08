Haus Sonnenfeld in Abwinkl soll Zukunft als klassisches Hotel haben

Von: Gabi Werner

Ein klassisches Hotel mit knapp 70 Zimmern soll aus dem Haus Sonnenfeld in Abwinkl werden. Früher war dort einmal eine Privatklinik untergebracht. © Thomas Plettenberg

Nach mehreren Anläufen hat die Gemeinde Bad Wiessee jetzt die Planungen fürs Haus Sonnenfeld in Abwinkl genehmigt. Dort soll nach Teilabriss und Sanierung ein klassisches Hotel entstehen.

Bad Wiessee – Einst war das Haus Sonnenfeld in Abwinkl eine Privatklinik. Nachdem ihm 2015 die Konzession entzogen worden war, gab’s jahrelang Versuche der Betreiber, als Hotel Fuß zu fassen. Mehrfach wollte man die Gemeinde von Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen überzeugen. Ohne Erfolg. Zuletzt scheiterten im Mai dieses Jahres die aktuellen Projektentwickler des Unternehmens Denkmalneu mit ihren Plänen, auf dem Areal ein neues – und deutlich größeres – Aparthotel für Gäste entstehen zu lassen, die in dem Hotel auch ihrer Arbeit nachgehen wollen. Nun endlich scheint ein gangbarer Weg in die Zukunft gefunden zu sein.

Westlicher Gebäudeteil soll abgerissen und durch Neubau ersetzt werden

Die Projektentwickler haben ihre ehrgeizigen Pläne vom Mai deutlich zurückgeschraubt und legten dem Gemeinderat zur jüngsten Sitzung einen neuen Vorbescheidsantrag vor. Wie Bauamtsleiter Anton Bammer erläuterte, solle nunmehr der östliche Gebäudeteil des Hotels erhalten und saniert werden. Den Baubestand in Richtung Westen möchten die Antragsteller abbrechen und dafür einen Verbindungsbau sowie einen Neubau errichten, der die gleiche Firsthöhe hat wie der ostseitige Bestand. Unter den Neubaubereichen soll zudem eine Tiefgarage mit 51 Stellplätzen entstehen. An der Zufahrtsstraße Im Sonnenfeld sind weitere 34 oberirdische Stellplätze vorgesehen. Der Betrieb solle nun als klassisches Hotel mit etwa 68 Zimmern geführt werden, teilte Bammer mit. Als Verpflegung werde lediglich Frühstück angeboten. „Vom Erscheinungsbild her ist nicht allzu viel Unterschied zum Bestand“, stellte Bammer fest.

CSU-Sprecher: Zum ersten Mal eine „schlüssige Kubatur“

Die Gemeinderäte zeigten sich mit der überarbeiteten Planung zufrieden. „Das ist das erste Mal, dass man hier von einer schlüssigen Kubatur reden kann“, lobte Florian Sareiter (CSU), den das Objekt schon über mehrere Legislaturen hinweg beschäftigt hat. Wenn es sich von den Vorgaben der Stellplatzsatzung her machen lasse, sei diese Größe zu befürworten. Auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD) sprach von einer „deutlichen Verbesserung“. Dass der Neubauteil etwas breiter sein werde als der Bestand, gehe für ihn in Ordnung. Er forderte jedoch, dass es für die Waldfeste, die im Kurpark Abwinkl regelmäßig stattfinden, und auch für das nahe Freibad keine Einschränkungen geben dürfe.

Gemeinderat segnet Vorbescheidsantrag fürs Sonnenfeld einstimmig ab

„Es ist eine tolle Sache, dass es so gekommen ist“, sagte Johannes von Miller (Grüne) über die Hotelpläne, und der langjährige CSU-Gemeinderat Kurt Sareiter erklärte angesichts der vielen Diskussionen um die Zukunft des Hauses Sonnenfeld: „Ich habe gedacht, dass wird nie mehr etwas. Ich bin positiv überrascht und kann dem nur zustimmen.“ Einhellig segnete der Gemeinderat den Vorbescheidsantrag ab – und machte damit den Weg frei für eine neue Zukunft des Hauses Sonnenfeld.

