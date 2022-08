Heimspiel für den Stenz von der Alm: Oimara und Band begeistern bei Konzert an der Seepromenade

Von: Christina Jachert-Maier

Unter freiem Himmel spielt der Oimara (am Mikrofon) am Seeufer. Mit der Band, bestehend aus Wolfgang Hörfurter (r.) und (nicht im Bild) Xaver Mayerl (Drums) und Martin Schnitzer (Posaune) reißt er das Publikum mit. © Christian Scholle

Da Oimara dahoam: Bei #wiesseerocks brachten Oimara Beni Hafner und seine Band die Bühne am Seeufer zum Beben.

Bad Wiessee – Es läuft bei Beni Hafner (30), dem Oimara. Der Stenz von der Alm tourt durchs Land, allein im September neun Termine, in München, Augsburg, Nürnberg und anderswo. Überall singt er von den Schickimicks und Möchtegerns am Tegernsee, von den „Wannebes“ – so der Tourtitel. Und jetzt: Heimspiel. Bei #wiesseerocks an der Seepromenade unter freiem Himmel, das Konzert ist ausverkauft.

„Fast kitschig, so schee“, sagt der barfüßige Oimara auf der Bühne mit Blick über den See, und deutet, fast gerührt, auf die Quelle seiner Inspiration: „Da ist ja der Wannabe-Tisch.“ Dort lacht Andreas Scherzer, Chef des Clubs Tegernsee, drei Biertische sind für die passend aufgebrezelte Runde reserviert. Vor Konzertbeginn gab’s schon ein Gruppenfoto mit dem Liedermacher und Mitglied, der Oimara lächelte verschmitzt in die Kamera.

„Keine Party ist auch keine Lösung“

Auch Bürgermeister Robert Kühn, in Lederhosen und blauem Kurzarmhemd, zeigt sich locker, spricht bei der Begrüßung über die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, die gerade wegen eines Videos Ärger hat, das sie ungeachtet der Krise beim Tanzen zeigt, und meint: „Keine Party ist auch keine Lösung.“

An diesem Abend hält es jedenfalls viele nicht lange in der sitzenden Position. Beni Hafner und die Band – Martin Schnitzer (Posaune), Xaver Mayerl (Drums) und Wolfgang Hörfurter (Bass) – holen mit ihrem mitreißenden Sound die Leute von den Sitzen. Als mit einbrechender Dämmerung ein paar Regentropfen fallen, lässt die Menge sie einfach abtropfen und tanzt ausgelassen zum wummernden Rhythmus von „Disco-Kathi“.

Mundartist und Sprachakrobat

Der augenzwinkernde Grant, der schelmische Witz, die atemberaubende Sprachakrobatik und ganz besonders die überbordende Energie und Lebensfreude des Oimara fängt sie alle ein. Als er „endlich mal einen Ballermann-Song“ anstimmt, ziert man sich nicht, sondern grölt gemeinsam vom Zebrastreifenpferd und klatscht den Takt mit.

Partystimmung bei der Busheislparty

Der Hafner Beni ist hier daheim, und wohl nirgends sonst werden seine Lieder vom ewigen Stau und dem Drang zum See, vom Sehen und Gesehen werden, so verstanden. Als er in die Runde fragt „Wer ist heute mit der Bonzenkarre da“, grinst man lieber, als die Hand zu heben, aber der Witz sitzt. Um 21 Uhr muss Schluss sein mit der Musik, so ist das bei #wiesseerocks, aber als es soweit ist, gehört der Bürgermeister zu denen, die laut „Zugabe“ rufen. Da lässt’s die Band mit der „Busheislparty“ noch einmal krachen – das Bonbon zum Schluss.