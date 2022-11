Herzlicher Abschied für den Wiesseer Post-Wirt Kurt Geiß

Von: Christina Jachert-Maier

Ein Wirt, drei Bürgermeister: Zum Abschied von Kurt Geiß (2.v.r.) und seine Frau Darinka kamen Alt-Bürgermeister Herbert Fischhaber (r.), sein Nachfolger Peter Höß (l.) und der amtierende Bürgermeister Robert Kühn. © thomas Plettenberg

34 Jahre lang hat Kurt Geiß (75) den Gasthof der Gemeinde Bad Wiessee geführt, in dieser Zeit kamen und gingen drei Bürgermeister. Zum Abschied kamen alle drei: Herbert Fischhaber, sein Nachfolger Peter Höß und der amtierende Bürgermeister Robert Kühn.

Bad Wiessee - Geiß und seine Ehefrau Darinka freuten sich sehr, dass alle drei der Einladung zum Abschiedsfest gefolgt waren.„Wir sind ja ein gutes Stück Weg gemeinsam gegangen“, sagt Geiß. Er habe zu allen drei Rathaus-Chefs ein gutes Verhältnis gehabt, versichert er: „Das ist so, wenn man seinen Job gut macht.“

Wirt aus Leidenschaft

Wirt zu sein, war für Geiß ein Arbeitsleben lang mehr als nur ein Job. Mit viel Leidenschaft und Freude hatte er nicht nur den Gasthof Zur Post geführt, sondern auch den ehemaligen Wienerwald in Bad Wiessee und denGasthof Guggemos in Tegernsee.

Mit dem Beginn seines Ruhestands endet eine Ära. Wie berichtet, lässt die Gemeinde den Gasthof aufwendig sanieren. Er ist jetzt geschlossen und soll zur Saison 2024 wieder öffnen.

Sanierung soll 2024 beendet sein

Zum Abschied, am Tag nach der offiziellen Schließung, hatte das Ehepaar Geiß die wichtigsten Weggefährten in den Gasthof eingeladen: Geschäftspartner, Lieferanten, Handwerker, Vereinsvorstände und die Vertreter der Gemeinde. Etwa 120 Gäste kamen, man plauderte in lockerer Runde. Ein schöner Ausklang, sagt Geiß: „Es hat viel Freude gemacht, alle noch einmal zu sehen.“