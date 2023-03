Hilferuf von Pfarrerin: Friedenskirche in Bad Wiessee nur mit Spenden zu retten

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Nicht nur der Treppenaufgang bröckelt: Die gesamte Friedenskirche in Bad Wiessee ist sanierungsbedürftig. Pfarrerin Sabine Arzberger bittet dringend um Spenden. Nur so ist das Projekt umsetzbar. © Stefan Schweihofer

Es geht um nichts weniger als den Erhalt der Friedenskirche in Bad Wiessee. Das denkmalgeschützte Gebäude muss dringend saniert werden. Und dafür braucht es Spenden.

Bad Wiessee – „Ja, es ist ein Hilferuf. Wir brauchen Unterstützung – dringend und schnell“, erklärt Pfarrerin Sabine Arzberger. 2020 hat sie mit ihrer Amtseinführung auch die Verantwortung für das deutlich in die Jahre gekommene Kirchengebäude übertragen bekommen. Eine Mammutaufgabe. Seit Anfang 2021 war Arzberger mit Voruntersuchungen, Kostenvoranschlägen, dem Denkmalschutz und Überzeugungsarbeit beschäftigt. Kirchenintern kam man überein, dass – auch im angestrebten größeren Verbund der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, die das ganze Tal umfassen soll – die Tegernseer Christuskirche als älteste Kirche, die Rottacher Auferstehungskirche als architektonisches Kleinod und die Wiesseer Friedenskirche als eine der größten evangelischen Kirchen in Oberbayern erhalten werden sollen.

Es stellte sich aber auch heraus, dass es bei der Friedenskirche mit ihren 400 Sitzplätzen an allen Ecken und Enden hapert. In den Kircheninnenraum dringt Feuchtigkeit ein, das Kirchendach und die Turmkuppel sind undicht: „Das sieht aus, als stünde man unter dem Sternenhimmel, so löchrig ist das Dach“, sagt Arzberger. Die Elektrik ist marode, was sich auch in der Beheizbarkeit niederschlägt (wir berichteten). Die Treppe vor dem Portal bröckelt, der Weg daneben muss saniert und auch die Außenmauer muss gesichert werden. Außerdem ist die große Jann-Orgel sanierungsbedürftig. Alles in allem ergeben sich Sanierungskosten von insgesamt 810 000 Euro.

Ohne Sanierung droht die Schließung

„Mittelfristig kann die Friedenskirche nur erhalten werden, wenn sie jetzt saniert wird. Ansonsten droht die Schließung“, macht Pfarrerin Arzberger deutlich. Der Kirchenvorstand sprach sich in der Februarsitzung für die Sanierung aus. Seither ist man dabei, einen Finanzierungsplan aufzustellen. Er setzt sich aus Zuschüssen, großen Einzelspenden und Rücklagen der knapp 1000 Gläubige umfassenden Kirchengemeinde zusammen. „Wir nehmen fast alle Rücklagen der Kirchengemeinde, danach bleibt nicht mehr viel übrig“, erklärt die Pfarrerin.

Vor vier Monaten hat sie die Spendenphase eingeläutet und hat bereits über 100 000 Euro gesammelt. „Die Spenden kamen aus dem ganzen Tal – also nicht nur aus Bad Wiessee und nicht nur von Gemeindemitgliedern“, berichtet Arzberger voller Dankbarkeit. Die Hubertus-Altgelt-Stiftung etwa übernimmt die Sanierungskosten für die Jann-Orgel. Dennoch gilt es, eine Finanzierungslücke von 180 000 Euro zu schließen. Und zwar schon bis Ende April. Denn zur Kirchenvorstandssitzung am 10. Mai läuft die Frist für den Finanzierungsplan aus.

Zuschuss der Landeskirche braucht soliden Finanzierungsplan

„Nur wenn wir einen soliden Finanzierungsplan aufgestellt haben, ist der Zuschuss der Landeskirche in außergewöhnlicher Höhe in Aussicht gestellt“, erklärt Arzberger. An diesem Zuschuss von 400 000 Euro wiederum hängt die gesamte Finanzierung – und somit die Zukunft der Friedenskirche. Deshalb hofft Arzberger auf die Spendenbereitschaft des Tegernseer Tals, seiner Freunde und Gäste sowie der Freunde von Kirchen- und Orgelmusik sowie der Tegernseer Schlosskonzerte, die in der Friedenskirche ein neues Zuhause gefunden haben.

Arzberger erinnert an die Entstehung der Friedenskirche. 1930 gründeten 160 evangelische Gemeindeglieder einen Kirchbauverein, um das Gotteshaus auf dem Kirschbaumhügel zu bauen. Von Anfang an war die Friedenskirche für die (Kur-)Gäste Bad Wiessees und die Zugezogenen gedacht, die sie letztlich mitfinanzierten. Erbaut wurde sie dann innerhalb von zwei Jahren vom selben berühmten Architekten, Bruno Biehler, der auch für die Wandelhalle verantwortlich zeichnete. Arzbergers Hilferuf richtet sich daher auch an all diejenigen, die das ehemalige Weltbad mit dem neuen Bad Wiessee verbunden sehen möchten.

Spendenkonto

Wer spenden möchte oder noch weitere Informationen wünscht, kann sich bei Pfarrerin Arzberger unter 0 80 22 / 85 77 53 oder sabine.arzberger@elkb.de melden. Das Spendenkonto hat die IBAN DE77 7115 2570 0620 2067 06 (Stichwort „Sanierung Friedenskirche“ bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee).

ak