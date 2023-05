Außergewöhnliche Einladung für Vertreter der Wiesseer Edmund-Hillary-Stiftung - Bei Jubiläumsfeiern in Nepal und London präsent

Teilen

Die Söhne der Erstbesteiger, Peter Hillary (l.) und Sherpa Jamling Tenzing Norgay (r.), hat Ingrid Versen schon 2013 beim Queen-Empfang in London getroffen. © Hillary-Stiftung

Der 70. Jahrestag der Everest-Erstbesteigung wird groß gefeiert. Die Söhne der Bergsteigerlegenden haben auch die Wiesseerin Ingrid Versen eingeladen: Sie steht für die Hillary-Stiftung Deutschland.

Bad Wiessee – Die Hillary-Stiftung Deutschland, deren Sitz dank des unermüdlichen Engagements ihrer Vorsitzenden Ingrid Versen (77) Bad Wiessee ist, hat eine außergewöhnliche Einladung vom anderen Ende der Welt bekommen. Es handelt sich um die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Everest-Erstbesteigung durch Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay.

Die Nachkommen der Everest-Legenden von 1953, Peter Hillary aus Neuseeland und Sherpa Jamling Tenzing Norgay (Indien), haben als Hauptorganisatoren Versen zusammen mit Stellvertreter Manfred Häupl (64) zu dem fünfwöchigen Jubiläumsfest gebeten, das vom 16. Mai bis zum 15. Juni quer über den Globus veranstaltet wird.

Häupl startet am 20. Mai nach Nepal, um die Stiftung bis zum 6. Juni dort zu vertreten. Die Vorsitzende Versen präsentiert die Stiftung bei einem Festakt in London.

Private Hilfsaktion im Everest-Gebiet

Höhepunkt der Feierlichkeiten in Nepal wird am 29. Mai die Eröffnung des neuen Visitor-Centers in Khumjung auf etwa 4000 Metern Höhe sein. Dort, wo Edmund Hillary 1961 die erste Wellblech-Schule baute, die nun ummantelt wurde. Heute unterhält die private Hilfsaktion im Everest-Gebiet allein 106 Schulen, zwei Hospitäler und etliche medizinische Stationen. Am Jubiläumstag wird auch auf 3400 Metern Höhe in Namche-Bazar das soeben fertiggestellte Tenzing-Museum eröffnet.

Benefizabende in Nepals Landeshauptstadt Kathmandu schließen sich an, wo der letzte nepalesische König 2003 Edmund Hillary für seine soziale Sherpa-Aktion zum einzigen ausländischen Ehrenbürger auszeichnete.

Ingrid Versen ist bei den Feierlichkeiten in Bad Wiessee dabei

„Ich habe diesen sehr emotionalen Festakt seinerzeit vor Ort miterlebt“, erinnert sich Ingrid Versen. Zeitgleich bestiegen die Söhne Peter Hillary und Sherpa Tenzing Norgay nochmals gemeinsam den höchsten Berg der Welt und schmiedeten Zukunftspläne. Die meisten Nachkommen von Sherpa Tenzing Norgay leben in Indien. Hier wirkte Edmund Hillary auch einige Jahre als neuseeländischer Botschafter.

Die Feierlichkeiten enden in London. Die Organisatoren laden einen Nachmittag lang in die berühmte Royal Geographical Society ein. Von hier erfolgte 1953 der Startschuss für die britische Expedition zur Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt. „Die erfolgreiche britische Expedition war am 2. Juni 1953 mein schönstes Krönungsgeschenk“, versicherte 2013 die Queen in London bei der Feier des 60. Jahrestags. Die Queen mit Prinz Philipp pflegte eine herzliche Beziehung zu den Nachkommen der Bergsteiger-Legenden, weshalb sie bis zu ihrem Tod 2022 im Zehn-Jahres-Rhythmus nach London einlud.

Söhne führen das Erbe der Väter weiter

Peter Hillary (68), einziger Sohn des Neuseeländers, trat nicht nur bergsteigerisch in die Fußstapfen des Vaters, sondern ist auch federführend im Himalayan Trust tätig. Als Nachfolger macht sein jüngster Sohn Alexander begeistert mit. Sherpa Jamling Tenzing Norgay (58) ist wie sein Vater indischer Bergführer und Autor des erfolgreichen Buches „Auf den Spuren meines Vaters – die Sherpas und der Everest“. mm