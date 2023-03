Planung für die Tiefgarage beim Strüngmann-Hotel: Architekten haben „Höllenrespekt“ vor Boden am See

Locker und durchlässig ist die Bebauung auf dem Wiesseer Sahne-Grundstück geplant. Es entsteht ein neuer Ortsteil am Ufer: insgesamt 24 Gebäude. © Athos

Nach einer langen Vorbereitungsphase sollen die Bauarbeiten für das Hotelprojekt an der Wiesseer Seepromenade endlich beginnen. Im Gemeinderat ging es jetzt um die Planung der Tiefgarage.

Bad Wiessee – Verzögerungen hat es einige gegeben. Jetzt will Athos, das Büro der Investoren-Familie Strüngmann, die Bauarbeiten für das Hotelprojekt Seegut an der Wiesseer Seepromenade, schnell vorantreiben. Das machte Athos-Vertreter Eric Heppt im Gemeinderat deutlich. Er war mit seinem Kollegen Alexander Kurbasik und Hauptarchitekt Maximilian Maier zur Sitzung gekommen. Der Bodenaustausch auf dem Grundstück läuft, jetzt geht es um die Detail-Planung.

Zur Abstimmung stand der erste Teilbauantrag für die Tiefgarage auf der Südseite des Areals. Man wolle möglichst bald mit den Arbeiten beginnen, betonte Architekt Maier. Darum die Stückelung in mehrere Bauanträge – insgesamt werden es vier. Im Herbst wolle man das Gesamtprojekt dann „in Summe“ absegnen lassen.

Schwierige Gründung in sensibler Lage

Der schwierige Untergrund und die Notwendigkeit, der „Sensibilität des Grundwassers“ Rechnung zu tragen, machten ein stufenweises Vorgehen nötig, führte Maier aus. „Wir haben da einen Höllenrespekt“, meinte er mit Blick auf die Bodenverhältnisse in unmittelbarer Seenähe, die eine schwierige Gründung erforderlich machten.

Läuft alles nach (Zeit-)Plan, soll diese im Sommer 2023 vorgenommen werden. Insgesamt 500 Bohrpfähle bilden das Fundament für die spätere Bebauung mit 26 zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden. Die Baugrube selbst werde in hybrider Form mit Spundwänden und freien Böschungen angelegt, erklärt der Architekt.

Der eigentliche Rohbau beginnt im Sommer 2024. Nach Fertigstellung der Hotelanlage werden sogenannte Düker unter den Gebäuden dafür sorgen, dass der Durchfluss des Grundwassers von Westen her nicht blockiert werde, erklärte Maier. Damit werde eine Beeinträchtigung der Umgebung ausgeschlossen. Die optische Gestaltung ist ihm wichtig: „Wir wollen der Strahlkraft des Ortes gerecht werden.“

Symbiose mit umliegender Bebauung angestrebt

Erreichen will er eine Symbiose mit der umliegenden Bebauung und eine Einbettung des Komplexes in die Landschaft und Natur. Die Gebäude selbst sollen sich am traditionellen Baustil orientieren. Als Baustoff dienen vor allem unterschiedliche einheimische Holzarten. Ihr differenzierter Einsatz soll Monotonie vermeiden.

Dieselbe Intention gilt auch auf nächster Ebene. Die von verschiedenen Planungsbüros entwickelten Einzelkomplexe seien jeweils von einem übergeordneten gestalterischen Kanon geprägt, in sich aber differenziert, legte der Architekt dar. So werden etwa die einzelnen See- und Gartensuiten keine völlig gleichartigen Häuser sein, sagte Maier. „Sie sollen sich unterscheiden wie etwa Geschwister innerhalb einer ganzen Familie.“ Insgesamt soll die Architektur vom Ortsbild geprägt, die künftige Hotelanlage mit diesem verzahnt werden.

Bauamtsleiter Anton Bammer stufte das Vorhaben als unproblematisch ein. Dass nach sehr langer Vorbereitungsphase die Baumaßnahmen endlich beginnen, sei sehr zu begrüßen. Diese Haltung signalisierte auch der Gemeinderat. Ohne Diskussion wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt, inklusive einer Abweichung. So wird die Abfahrtsrampe die maximal zulässige Neigung an der steilsten Stelle um zweieinhalb Prozent übersteigen. Das, so Bammer, sei aufgrund der Gegebenheiten nicht anders möglich.

