Der 100-Prozent-Olaf

Die Nomierung war zu erwarten, das Ergebnis nicht unbedingt. Mit 100 Prozent der Stimmen hat die Kreis-CSU Olaf von Löwis als Landratskandidaten nominiert.

Rhythmisches Klatschen, Standing Ovations, „Olaf“-Schlachtgesänge. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses von Olaf von Löwis gibt sich die Kreis-CSU kraftstrotzend. 144 von 144 abgegebenen Stimmen hat der Holzkirchner bekommen. Er ist somit offiziell Landratskandidat der CSU. Löwis ist sichtlich gerührt, wischt ein paar Tränen aus den Augen.

Im Gasthof Zur Post in Bad Wiessee hatte der Kandidat zuvor erklärt, wohin er mit dem Landkreis will. Das Wort „Nachhaltigkeit“ fiel mehrfach, und auch um den überbordenden Verkehr möchte er sich kümmern. Die Themenwahl machte klar. Die CSU will den grünen Landrat Wolfgang Rzehak auf dem eigenen Feld schlagen. Wer sich die vergangenen Jahre der CSU-Kreis-Politik anschaut, den kann das nicht überraschen. (ausführlicher Bericht folgt)

