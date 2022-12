Hotel-Inhaber hat Größe reduziert: „Bussi Baby“-Schriftzug darf nun doch kommen

Von: Gabi Werner

Teilen

An der rechten Seite der östlichen Fassade des Hotels soll von oben nach unten der Schriftzug „Bussi Baby“ angebracht werden. © Thomas Plettenberg

Über Name und Marketing des Hotels Bussi Baby in Bad Wiessee wurde schon viel diskutiert. Jetzt darf Inhaber Korbinian Kohler auch großzügig an der Häuserfront Werbung machen.

Bad Wiessee – „Boom Boom“ macht es schon länger im Bussi Baby in Bad Wiessee. Inhaber Korbinian Kohler würde die Werbung an seinem frisch renovierten Hotel aber gerne noch um weitere Schriftzüge ergänzen. Vor allem der Wunsch, an der östlichen Hausansicht direkt auf der seitlichen Fassade die senkrecht gestürzten Worte „Bussi Baby“ anzubringen, hatte bereits in der Juli-Sitzung des Bauausschusses für Diskussionen – und eine Ablehnung – gesorgt. „Zu viel Las Vegas“, hatte es damals geheißen. Nachdem Kohler den Schriftzug etwas eingedampft hatte, erhielt er nun die knappe Zustimmung des Gremiums.

Bauverwaltung: Strenge Maßnahmen der Gemeinde-Satzung „nicht mehr zeitgemäß“

Fünf Meter hoch und 1,40 Meter breit sollte der Name des Hotels nach der ursprünglichen Planung an der Front des Hauses prangen. Inzwischen hat Kohler die Größe auf vier mal 1,10 Meter reduziert. Die auf der südlichen Fassade über dem vierten Obergeschoss auf der Balkonüberdachung vorgesehene Leuchtschrift mit den einzelnen Buchstaben „SPA ROYAL“ hat der Hotelier komplett gestrichen. In dieser Form lag der Antrag für den Neubau von Werbeanlagen dem Bauausschuss nun erneut vor. Aus Sicht der Verwaltung, so schickte Bauamtsleiter Anton Bammer der Diskussion voraus, seien die Schriftzüge zustimmungsfähig. Die strengen Maßstäbe, welche die gemeindliche Werbeanlagensatzung vorgebe, seien „nicht mehr zeitgemäß“.

Grünen-Gemeinderat will „kein zweites St. Pauli“ in Bad Wiessee

Nachdem sich über Geschmack bekanntlich trefflich streiten lässt, gingen auch im Ausschuss die Meinungen über den „Bussi Baby“- Schriftzug weiterhin auseinander. Während für Johann Zehetmeier (FWG) die Werbung sowohl in Größe als auch in Optik in Ordnung ging, konnte sich Kurt Sareiter (CSU) mit dem gestürzten Schriftzug nicht anfreunden: „So wie das drin hängt, ist es nicht zu befürworten.“ Auch Johannes von Miller (Grüne) blieb bei seiner ablehnenden Haltung, die er schon in der Juli-Sitzung kundgetan hatte. Das Hotel sei architektonisch gut gelungen und habe darüber hinaus ein gutes Marketing. Der Betrieb habe es daher nicht nötig, eine Werbeanlage dieser Größenordnung an der Häuserfront anzubringen. „Das verhunackelt die Fassade, wir brauchen hier kein zweites St. Pauli“, meinte von Miller.

Bürgermeister betont: Hotel Bussi Baby ist der Gemeinde nicht peinlich

Nachdem unterschwellig immer wieder Kritik an der Vermarktung und auch an dem Namen des Hotels an der Sanktjohanserstraße – dem ehemaligen Wiesseer Hof – aufkommt, betonte Bürgermeister Robert Kühn (SPD) in der Sitzung: „Dieses Hotel ist uns in keinster Weise peinlich.“ Hier sei ein in die Jahre gekommener Betrieb zeitgemäß gestaltet worden – und der Name sei eben so vom Eigentümer gewählt worden. Er, so Kühn, könne dem vorliegenden Antrag zustimmen.

Eine knappe Mehrheit im Ausschuss sah es genauso: Mit 5:4 Stimmen erteilten die Mitglieder dem geänderten Antrag die Genehmigung und stimmten somit auch den erforderlichen Befreiungen von der gemeindlichen Satzung zu. Die Satzung, so hatte Bammer bereits mehrfach betont, erscheine in ihrer Gesamtheit ohnehin überarbeitungsbedürftig.

gab