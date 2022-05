Hotel-Projekt am Wiesseer Seeufer: Jetzt wird der Boden bereitet

Der Kies wartet bereits: Mit dem Material sollen ausgehobene Bereiche der künftigen Baustelle am Seeufer wieder verfüllt werden. © stg

Nach langem Warten soll nun Bewegung kommen in das Premium-Grundstück am Wiesseer Seeufer: Die Firma Athos möchte mit Abgrabungs-Arbeiten beginnen. Der Start eines Mammut-Hotelprojekts.

Bad Wiessee – „Dieses Jahr geht es richtig los.“ Das hatte Thomas Maier, Geschäftsführer der Firma Athos, im März dieses Jahres im Wiesseer Gemeinderat verkündet. Die Konkretisierung des Hotelprojekts auf dem ehemaligen Lederer-/Spielbank-Areal hat einige Jahre auf sich warten lassen. Ursprünglich hätte schon im letzten Quartal 2020 der erste Spatenstich erfolgen sollen. Doch immer wieder gab es Umplanungen, zuletzt als Reaktion auf die Pandemiesituation und das veränderte Reiseverhalten der Menschen.

Auf dem Areal am Seeufer türmen sich bereits die Kiesberge

Vor rund zwei Monaten hatten die Vertreter der Strüngmann-Firma dann einen neuen Zeitplan präsentiert. Ein erster Schritt waren Maßnahmen zur Bauvorbereitung, die bereits im laufenden Jahr angepackt wurden. Im Spätwinter wurden auf dem künftigen Baugelände mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde einige Bäume gefällt und Gehölze gerodet. Kiesberge auf dem Gelände deuten nun auf den nächsten Schritt hin, der jetzt in der Bauausschuss-Sitzung auf der Tagesordnung stand: Es ging um einen Antrag auf Genehmigung erforderlicher Abgrabungen.

Für die Baustelle müssen großflächige Abgrabungen stattfinden

Bauamtsleiter Anton Bammer erläuterte dem Gremium den Antrag. Das derzeitige Bodenmaterial sei nicht für die Befahrung und Aufstellung schwerer Baugeräte geeignet. Deshalb müssten großflächige Grundstücksbereiche abgegraben oder im Zuge von Bodenverbesserungsmaßnahmen bearbeitet werden, bevor mit dem Ausheben der Baugrube begonnen werden könne. Es handle sich etwa um früher vorgenommene Auffüllungen und die Reste noch vorhandener Kellerbereiche der abgebrochenen Gebäude, die entfernt werden müssten. Im Bereich des künftigen Baufeldes werde zuerst ein kompletter Bodenaustausch bis in ein Meter Tiefe vorgenommen, legte Bammer dar. Der ausgehobene Bereich werde anschließend lagenweise wieder aufgefüllt. Als Füllmaterial sollen Kies und recycelter Bauschutt dienen. Die Arbeiten sollen in einen südlichen und einen nördlichen Abschnitt unterteilt werden, wobei die Bodenschneidstraße die Abgrenzung bildet, aber nicht selbst Teil der Maßnahmen sein soll.

Bauamtsleiter Bammer: Athos will „bald loslegen“

Nach den Darlegungen des Unternehmens sollten die Abgrabungen noch im Mai beginnen. Nach derzeitigem Stand seien Juni oder Juli als Startzeitpunkt allerdings realistischer, merkte der Bauamtsleiter an: „Die wollen bald loslegen.“

Mit Blick auf den Baubeginn des „Mammutprojektes“ fragte Florian Sareiter (CSU), ob seitens der Initiatoren schon abschließende Vorschläge zur Verkehrsplanung vorgelegt worden seien. „Ein existentieller Punkt, besonders in der Hauptsaison“, mahnte er. Die Emissionen der Baustelle sowie die An- und Abfahrten würden die Gemeinde extrem belasten, auch in Hinblick auf weitere große Bauvorhaben im Ort, die dieses Jahr anlaufen sollen: „Das wird eine Katastrophe.“

Gemeinderäte sorgen sich um Baustellen-Logistik

Die Baustellen-Logistik sei ein wichtiger Punkt, stimmte Bammer zu. Gleichwohl sei bislang noch nichts Konkretes vorgelegt worden, „obwohl wir das schon öfter angebracht haben“. Die Lkw müssten bei Verlassen der Baustelle auf jeden Fall mit Wasser abgespritzt werden, ergänzte Johannes von Miller (Grüne). Eine Verunreinigung der Straßen im Kurviertel mit Baustellenschmutz sei in jedem Fall zu verhindern.

Schließlich wurde dem Antrag einstimmig stattgegeben – unter der Maßgabe, dass angrenzende Straßenbereiche, Nachbarhäuser sowie Leitungen und Kanäle durch die Arbeiten zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt oder gefährdet werden dürfen.

Stefan Gernböck