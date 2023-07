Hotel-Projekt in Bad Wiessee: Ist Til Schweiger raus?

Von: Gabi Werner

Teilen

Drei Gebäude mit je drei Geschossen dominieren den künftigen Hotelkomplex an der Hirschbergstraße. Wer das Haus betreiben wird, ist laut Projektentwickler wieder offen. © Architekturbüro LSA/Christof Lampadius

Die Planungen für das Hotel an der Hirschbergstraße stehen. Ob die Projektentwickler allerdings weiterhin auf den Namen Til Schweiger setzen, ist zweifelhaft. Die Betreiberfrage ist wieder offen.

Bad Wiessee – Eigentlich ging es am Donnerstagabend in der Wiesseer Gemeinderatssitzung um den Startschuss für das Bauleitplanverfahren. Bekanntlich hatten die Planer um Architekt Christof Lampadius die Entwürfe für das Hotel nach massiver Kritik der Nachbarschaft noch einmal komplett umgekrempelt. Im Gemeinderat stießen die neuen Pläne mit den drei traditionell gehaltenen Baukörpern inklusive Verbindungsbauten schon im Mai auf Wohlwollen. Seitdem hat das Büro LSA weiter an den Entwürfen gefeilt. Nun lag dem Gemeinderat der vorhabenbezogene Bebauungsplan zur Billigung vor.

Hotel bekommt 103 Zimmer, Gastronomie und Wellnessbereich

Wie zunächst der für den Bebauungsplan zuständige Architekt Christian Ufer (Terrabiota) erklärte, werde das Hotel 103 Zimmer bekommen, dazu eine Gastronomie und eine Wellness-Einrichtung. Als künftiger Betreiber wurde bislang ausschließlich die Arcona Hotel&Resort Gruppe aus Rostock präsentiert, die mit dem Schauspieler Til Schweiger weltweit dessen Barefoot-Hotels entwickelt. Dass Schweigers Ruf zuletzt stark gelitten hat, weil er bei Dreharbeiten Mitarbeiter schikaniert und beschimpft haben soll, hat aber offenbar auch am Tegernsee einen Denkprozess in Gang gesetzt. Auf die Nachfrage von CSU-Sprecher Florian Sareiter, ob man bei den bisherigen Betreibern bleibe – „ein kleines Update dazu wäre schön“ –, legte Rainer Leidecker von der Tegernseer Grund GmbH als Miteigentümer des Grundstücks die Karten auf den Tisch.

Projektentwickler sieht Til Schweiger heute anders als vor zwei Jahren

„Es gibt vier Adressen, die sich mit dem Standort sehr anfreunden könnten“, meinte Leidecker. Zwar sagte er nicht, dass Barefoot bereits definitiv aus dem Rennen sei, aber: „Es könnte sein, dass wir einen Wechsel vornehmen.“ Til Schweiger, so fügte der Projektentwickler hinzu, habe man vor zwei Jahren noch etwas anders gesehen als heute. Ob er für den Erfolg des Hotels mittel- und langfristig gut ist, sei fraglich. „Wir werden in den nächsten Wochen oder Monaten die Adresse präsentieren, die für das Objekt die Betreiberrolle übernimmt“, kündigte Leidecker an.

Schlechter Untergrund: Bau der Tiefgarage bereitet Sorge

Im Gemeinderat wurde die neue Entwicklung nicht weiter kommentiert. Das Gremium konzentrierte sich aufs Bauliche. Florian Sareiter sprach von einem „sehr zufrieden stellenden Ergebnis“. Der Hotelkomplex werde insgesamt zwar nicht viel kleiner als der vormals geplante Riegel, „aber die Planung ist nun viel gefälliger in der Art der Kubatur“, meinte er. Allgemeine Sorge bereitet der schlechte Untergrund an dieser Stelle. Auf Empfehlung von Bauamtsleiter Anton Bammer war der Bauherr mit seiner Tiefgarage bereits 1,50 Meter von der Grundstücksgrenze abgerückt. Rolf Neresheimer (Bürgerliste) äußerste trotzdem massive Bedenken bezüglich der Umsetzbarkeit der Tiefgarage: „Der Sockel des Projekts ist mit großen Fragezeichen zu sehen.“ Er war am Ende der Einzige, der gegen die Billigung des Bebauungsplan-Entwurfs stimmte.

Personalwohnungen: Bauherr hat neues Objekt im Visier

Fragen wurden auch bezüglich der Personalwohnungen laut. Dafür war eigentlich das frühere Hotel Setzberg zum See in Betracht gezogen worden. Als Gebäude mit „attraktiven Personal-Appartements“ steht es bei Tegernseer Grund Immobilien sogar schon seit Längerem zum Verkauf. Eine Tatsache, die beim Gremium und der Gemeindeverwaltung für Verwunderung gesorgt hatte.

Man habe das Objekt nie im eigenen Bestand halten wollen, erklärte Leidecker dazu. Inzwischen ist aber offenbar auch die angepeilte Nutzung als Personalhaus wieder überholt. Gespräche mit potenziellen Hotelbetreibern hätten gezeigt, dass diese das nahe Gebäude lieber der Hotelnutzung zuschlagen würden, etwa als Service-Appartements für Familien, berichtete Leidecker. Für die nötigen Personalwohnungen, so erklärte er auf Nachfrage von Johannes von Miller (Grüne), habe man bereits ein anderes Objekt „in zehn Minuten Entfernung“ im Visier. Leidecker: „Hier muss geliefert werden, das ist klar.“

gab