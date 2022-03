Hotels und ehemaliges Josefsheim: In Bad Wiessee stehen weitere Flüchtlings-Unterkünfte bereit

Oft sind es Kinder, die am Tegernsee Zuflucht suchen (Symbolbild). In der Gemeinde Bad Wiessee stehen einige Unterkünfte für sie bereit.

Bürgermeister würdigt Welle der Hilfsbereitschaft

Von Gabi Werner

In Bad Wiessee bereitet man sich auf die Ankunft weiterer Ukraine-Flüchtlinge vor. Neben Hotels soll auch das einstige Josefsheim am Löblweg als Unterkunft zur Verfügung stehen.

Bad Wiessee – 46 Flüchtlinge aus der Ukraine sind – Stand Freitagvormittag (11. März) – bei Gastgebern und Privatpersonen in Bad Wiessee untergekommen. Und die Gemeinde will weitere Unterstützung bieten. Wie Bürgermeister Robert Kühn am Ende der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mitteilte, werde gerade der Helferkreis Asyl wieder aktiviert, zudem habe die Gemeinde ein Spendenkonto eingerichtet und eine Mitarbeiterin abgestellt, die die vielen Hilfsangebote koordiniert.

Stiftung stellt Josefsheim für ukrainische Waisenkinder zur Verfügung

„Wir erfahren im Rathaus eine unheimliche Hilfsbereitschaft der Wiesseer Bürger – das Telefon steht nicht mehr still“, berichtete Kühn. Neben dem Hotel Seegarten, wo mittlerweile die ersten Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet eingezogen sind, haben auch die Eigentümer des Abwinkler Hofs und des Hotels Sonnenfeld – beide derzeit ebenfalls leer stehend – ihre Häuser als Unterkünfte angeboten. Auch das Josefsheim am Löblweg, einst als Pfarrheim genutzt, könnte zum Übergangsquartier für Geflüchtete werden.

+ Peter Neumann, Eigentümer des Hotels Seegarten in Bad Wiessee © Thomas Plettenberg

Das Gebäude, das früher den Schwestern des Dritten Ordens in Speyer gehörte, wurde mittlerweile an eine Stiftung verkauft. Diese wiederum würde das Josefsheim zur Verfügung stellen, teilte Kühn mit. „Es gab bereits eine Anfrage, ob man dort Waisenkinder aufnehmen könne“, wusste der Rathaus-Chef zu berichten. Er hoffe, dass das Gebäude für diesen Zweck genutzt werde. Die Gemeinde werde darüber hinaus ihr Bürgerstüberl als Treffpunkt für die ukrainischen Flüchtlinge bereit stellen. „Wir werden den Leuten helfen, wenn sie bei uns vor der Türe stehen“, versprach der Bürgermeister.

Neuer Eigentümer des Hotels Seegarten rüstet Räume für Flüchtlinge um

Konkrete Hilfe bietet bereits die Rock Capital Group als neue Eigentümerin des Seegarten. Man habe inzwischen die ersten Zimmer an Flüchtlinge übergeben, berichtete am Freitag Peter Neumann als Geschäftsführender Gesellschafter. Wie berichtet, stellt sein Unternehmen die knapp zehn Zimmer kostenfrei zur Verfügung. Die vergangenen Tage hat die Firma genutzt, um das Hotel auf die Bedürfnisse der Flüchtlinge auszurichten. Einen Raum habe man zum Gemeinschaftsraum umfunktioniert und mit einer Küchenzeile ausgestattet, berichtet Neumann. Auch Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner und anderes technisches Gerät wurden angeschafft. „Das Haus ist ja eigentlich auf Hotelgäste ausgerichtet“, erklärt Neumann, der die ersten Flüchtlinge – ausschließlich Frauen und Kinder – selber in Empfang genommen hat. „Die sind alle völlig fertig und froh, dass sie erst einmal ankommen können“, sagt er.

