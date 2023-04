Erst Umweltministerin, dann Gemeinderätin: Klaudia Martini blickt zurück - Abschied aus der Politik

Von: Gabi Werner

Teilen

Den offenen Blick aufs Tegernseer Tal wird sich Klaudia Martini auch künftig beibehalten. Aus der aktiven Politik zieht sich die 72-Jährige nach zuletzt 15 Jahren als Wiesseer Gemeinderätin nun aber zurück. © Ralf Poeplau

Im Jahr 2008 ist Klaudia Martini in den Wiesseer Gemeinderat eingezogen. Für die Ex-Umweltministerin von Rheinland-Pfalz war es eine Rückkehr zu ihren politischen Wurzeln. Wir haben mit ihr über diese Zeit gesprochen.

Bad Wiessee – Aus persönlichen Gründen gibt Klaudia Martini nun ihr Mandat ab. Bei der Sitzung am morgigen Donnerstag (19 Uhr, Rathaus) wird sie offiziell aus dem Gemeinderat verabschiedet. Im Gespräch erzählt die 72-Jährige, die zuletzt als Rechtsanwältin tätig war, wie sie die Zeit als Gemeinderätin erlebte, warum das Dilemma mit der Sports Medicine Excellence Group (SME) so nicht absehbar war und welche Entscheidung sie lieber rückgängig machen würde.

Von der Landesregierung in Rheinland-Pfalz zurück zur politischen Basis: Auf die Frage, warum Sie sich wieder in der Kommunalpolitik engagieren möchten, sagten Sie 2008, dass Sie die Zukunft Bad Wiessees mitgestalten wollen. Ist Ihnen das gelungen, Frau Martini?

Ja. Es ist vieles von dem gelungen, was wir uns im Gemeinderat seit 2008 gemeinsam vorgenommen hatten. Das Wichtigste war wohl, dass wir einen guten Kontakt zu den holländischen Eigentümern des Jodbads herstellen konnten – das hat dazu geführt, dass wir das Jodschwefelbad-Gelände zu einem moderaten Preis erwerben konnten. Das war ein großer Schritt für den Ort. Mit dem neuen Flächennutzungsplan haben wir die Grundlagen für die weitere Ortsentwicklung neu gestaltet.

Es war also auch rückblickend die richtige Entscheidung der Gemeinde, ein neues Jodbad in Eigenregie zu bauen?

Absolut. Im Gemeinderat waren wir uns ja schon früh in der 2008er-Periode einig, wie sich der Ort entwickeln soll: Übereinstimmend hieß es damals, dass die medizinische Ausrichtung das Alleinstellungsmerkmal unseres Ortes sein soll. Das war der Ausgangspunkt für alles Weitere. Gesundheit, Natur, Wohlbefinden: Das ist das Paket, mit dem wir punkten können.

Unterdessen ist das alte Jodbad-Gelände nach dem Verkauf an SME zu einer Brache verkommen. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das Grundstück heute so sehen?

Das ist ein trauriger Anblick. Es ist bedauerlich, dass der Plan mit dem bisherigen Investor nicht aufgegangen ist – ich bin enttäuscht von SME. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass hier noch ein schönes Kurhotel entstehen wird.

Stichwort SME: Für Sie gab es damals keinen Anlass, an den Absichten des Investors zu zweifeln?

Nein. Das Vertrauen in den Investor war da. Am Ende einer Ausschreibung waren zwei Interessenten übrig geblieben. Einer davon war SME. Der Gemeinderat hat sich damals mit zwei Gegenstimmen für die Schweizer mit ihrem Konzept entschieden. Wir hatten Anwälte eingeschaltet und uns lagen Finanzierungsunterlagen vor – insofern gab es keinen Zweifel, dass SME das Vorhaben stemmen kann. Der Disput innerhalb des Gemeinderats fing erst an, als es um den Kaufpreis für das alte Jodbad-Grundstück ging. Der war der CSU zu niedrig. Es gab allerdings ein Wertgutachten, das ganz klar diesen Preis ergeben hat. Ich würde die Entscheidung heute wieder so treffen.

Gibt es andere Entscheidungen, die Sie im Laufe Ihrer 15 Jahre als Gemeinderätin mitgetragen haben, die Sie lieber rückgängig machen würden?

Eine Geschichte, mit der ich im Nachgang nicht zufrieden bin, ist die Sache mit dem Brenner-Park (Anm.d.Red.: Später wurden daraus die viel kritisierten Tegernsee Villen). Das Ausgangskonzept „Wohnen mit Service-Paket“ fand ich überzeugend, und die Pläne haben mir auch architektonisch gefallen. Es ist allerdings bedauerlich, was die Nachfolge-Investoren daraus gemacht haben. Die Bebauung, wie sie umgesetzt wurde, ist zu dicht. Es tut mir leid, wie das heute ausschaut. Ansonsten konnten wir in der Gemeinde baulich aber vieles in den Griff bekommen.

Zum Beispiel?

Wir haben einige Bebauungspläne aufgestellt, die für den Ort gut waren und die bauliche Überdimensionierungen eingedämmt haben. Da fällt mir zum Beispiel der Bucherweg ein oder das Areal an der Ringbergstraße. Ich konnte im Baurecht als ehemalige Verwaltungsrichterin meine Kompetenz sinnvoll einbringen.

Neues Hotel am Seeufer, neue Ortsmitte und vieles mehr: Insgesamt macht Bad Wiessee derzeit eine rasante Entwicklung durch. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten?

Es ist gut und richtig, wie sich Bad Wiessee derzeit entwickelt. Dass nun alle Baustellen zeitlich zusammenfallen, war so nicht beabsichtigt und nervt die Menschen heute natürlich. Aber da müssen wir jetzt die nächsten Jahre durch. Die Zielsetzung ist in jedem Fall die richtige.

In den ersten beiden Perioden Ihrer Amtszeit wurde im Wiesseer Gemeinderat mit harten Bandagen gekämpft. Sie haben Wortgefechte – vor allem mit den CSU-Vertretern – dabei nie gescheut.

Die CSU war nach den beiden ersten Wahlen voll auf Konfrontation. Da sind ein paar Dinge gelaufen, die waren absolut unschön und haben zu manchen heftigen Debatten geführt.

Kamen Ihnen in solchen Situationen Ihre Erfahrungen aus der Landespolitik zugute?

Nicht nur aus der Landespolitik, sondern aus meiner gesamten politischen Laufbahn. Die habe ich vor ziemlich genau 40 Jahren mit der Kandidatur als Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm begonnen. Später habe ich als SPD-Abgeordnete im bayerischen Landtag erfahren, wie Mehrheitspolitik gemacht wird. Und als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz habe ich auch Projekte verantwortet, die ich gegen stärkste Widerstände durchsetzen musste. Wenn ich etwas richtig finde, kann ich stur sein, das gebe ich zu. Aber die Menschen müssen sich ja auf etwas verlassen können – so habe ich es auch im Gemeinderat immer gehalten.

Wie schwer fällt es Ihnen, nach so vielen Jahren der Politik nun endgültig den Rücken zu kehren?

Es war Zeit für mich. All die Visionen, die ich noch habe, kann ich nicht mehr umsetzen. Ich trage gerne weiterhin Ideen bei, kann aber in meinem Alter nicht mehr für die Umsetzung kämpfen. Meine Kraft ist begrenzt, ich muss sie anderweitig einsetzen. Insofern fällt mir das Abschiednehmen nicht schwer. Jetzt sind die jüngeren Gemeinderäte dran – und es liegt viel auf dem Tisch, was getan werden muss. Als Juristin hoffe ich, die Gemeinderäte halten sich dabei immer an Recht und Gesetz.