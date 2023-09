Im heißen Auto eingesperrt: Feuerwehr Bad Wiessee befreit Kleinkind

Von: Christina Jachert-Maier

Die Feuerwehr war unterwegs, um ein Kleinkind aus dem Auto zu befreien (Symbolfoto). © Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Die Sonne brennt aufs Autodach, drinnen ist ein Kind eingesperrt: So geschehen auf dem Parkplatz beim Freihaus Brenner. Die Feuerwehr konnte schnell helfen.

Bad Wiessee - Der Schlüssel des BMW lag drinnen, das Auto ging nicht mehr auf. Und drinnen war ein Kleinkind eingeschlossen. Das Ganze bei Temperaturen um die 30 Grad auf dem Parkplatz beim Freihaus Brenner in Bad Wiessee. Nachdem sich das Auto nicht öffnen ließ, wurde am Dienstag gegen 16 Uhr die Feuerwehr Bad Wiessee alarmiert. Die rückte eilig an und hatte das Problem schnell gelöst. „Das war gleich erledigt“, berichtet Feuerwehrler Ludwig Fichtl. Die Ehrenamtlichen, mit rund zehn Mann vor Ort, hatten den BMW im Handumdrehen geöffnet.