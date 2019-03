Bootshaus-Bau nimmt Fahrt auf

Es hat gedauert. Doch jetzt nimmt der Bau für das Bootshaus des Wiesseer Polizeibootes wieder Fahrt auf.

Bad Wiessee – Das Vorhaben war ein jahrelanges, und vor allem für die Polizei nervenaufreibendes Hickhack, die Verwirklichung rund um den See umstritten. Doch jetzt werden endgültig Fakten geschaffen. Dieser Tage wurde mit dem Bau des Bootshauses für die Polizei an der Breitenbachmündung in Bad Wiessee begonnen.

„Es wird Zeit, dass unser neues Boot endlich vernünftig untergebracht werden kann“, sagt Wiessees Polizeichef Wilhlem Sigel. Er ist erleichtert, dass der Bau beginnt, muss sich aber noch gedulden.

Dabei hatten Bagger schon im Herbst 2017 nördlich der Breitenbachmündung einen Graben für Lehrrohre und Leitungen gezogen. Der Freistaat stellte eine Bautafel am Gelände auf, das Herzog Max in Bayern gehört. Doch das Vorhaben stockte und musste erneut auf den Prüfstand. Im November gab das Staatliche Bauamt dann grünes Licht.

Jetzt hat eine Spezialfirma für Tiefbau damit begonnen, die Fundamente für das Bootshaus im Boden zu verankern. „Der aufwändigste Teil der Arbeit“, bemerkt Sigel. Das Bootshaus steht halb auf festem Ufer, halb im See und ist 15,5 Meter lang und 7,6 Meter breit sowie 4,6 Meter hoch. Die Holzfassade wird an beiden Seiten von fünf Fenstern unterbrochen.

Das war mal anders: Ein schwimmendes Bootshaus war ursprünglich die Idee. Doch die Pläne wurden über Bord geworfen.

„Ich hoffe, dass die Garage Ende August fertig ist“, sagt Sigel. „Dann wird auch für uns die Arbeit leichter.“ Bisher müssen die Beamten im Einsatzfall erst nach Rottach-Egern zum Schorn. Dort, in einer eher baufälligen Hütte, steht auch das 60 000 Euro teure, 150 PS starke Boot, das im Juli 2016 seinen Dienst aufnahm. „Dass das neue Bootshaus nur etwa 600 Meter Luftlinie von der Dienststelle entfernt liegt, ist ein riesiger Vorteil“, freut sich Sigel schon jetzt. Zu den Kosten wollte sich der Freistaat bisher nie äußern.

