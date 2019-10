Neue E-Tankstelle in Bad Wiessee macht‘s möglich: Strom zapfen an zentraler Stelle

Gut eingetütet ist die neue Ladesäule für E-Autos am Dourdanplatz derzeit noch. Schon in Kürze soll die Tankstelle aber in Betrieb gehen.

Gesundheitsstandort will E-Mobilität fördern

von Gabi Werner schließen

Bad Wiessee will die E-Mobilität fördern: Am Dourdanplatz ist jetzt eine neue öffentliche Stromtankstelle entstanden. Noch ist die Ladesäule abgedeckt - das soll sich aber in Kürze ändern.